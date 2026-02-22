Σε δηλώσεις του στα μέσα ο υπουργός σημείωσε ότι η υπόθεση αφορά «την (γαλλική) εθνική κοινότητα» και επανέλαβε ότι «αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους».

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ, σύμφωνα με την αστυνομία και μαρτυρίες, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε επεισόδιο που έχει αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει εθνική συγκίνηση, δημόσιες εκδηλώσεις και ανάδειξη ζητημάτων για την ασφάλεια των νεανικών κινημάτων, ενώ οι αρχές διεξάγουν εντατική έρευνα για την ταυτότητα και τις ευθύνες των δραστών. Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ πως «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Οι αναρτήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση στο πολιτικό φάσμα της Γαλλίας και οδήγησαν στην απόφαση για άμεσο διάβημα.

Η γαλλική κυβέρνηση τόνισε ότι τυχόν εξωτερικές παρατηρήσεις δεν πρέπει να επηρεάσουν τις δικαστικές διαδικασίες ή να εργαλειοποιούν την οδύνη των οικογενειών, και επισήμανε την ανάγκη διαφάνειας και ανεξαρτησίας της έρευνας. Ο Μπαρό επανέλαβε ότι «η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με την βία, ιδίως από την διεθνή της αντίδραση», διατυπώνοντας δημόσια την ενόχληση απέναντι σε σχόλια που ερμηνεύθηκαν ως αξιολογήσεις προ της ολοκλήρωσης των ερευνών. Οι εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, να διεξάγουν καταθέσεις και να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία επικοινωνιών, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες διώξεις. Η υπόθεση παρακολουθείται από δικαστική και πολιτική σκοπιά, με συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και δηλώσεις κομμάτων που ζητούν γρήγορη διαλεύκανση.