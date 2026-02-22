Αρχικά, ο τραγουδιστής είπε ότι νιώθει πως αδίκησε την κόρη του επειδή «έλειπε από το σπίτι» και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ανατροφή της όπως θα ήθελε. Δήλωσε ότι αγαπάει «πάρα πολύ» το παιδί του και ότι προσπαθεί σήμερα να αποκαταστήσει τις ελλείψεις του παρελθόντος, προσφέροντας όσα δεν μπόρεσε τότε. Σημείωσε επίσης ότι αν μπορούσε να γύριζε τον χρόνο πίσω, θα προτιμούσε να μην είχε χωρίσει, ώστε «να είμαστε και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί».

Ο ίδιος είπε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι είμαι καλός πατέρας. Αγαπώ πάρα πολύ το παιδί μου. Το παιδί μου δεν μεγάλωσε μαζί μου, μεγάλωσε με τη μαμά του. Πάντα ήμουν δίπλα του και πάντα θα είμαι. Μέσα μου δεν νιώθω ενοχές, αλλά νιώθω ότι σαν να το αδίκησα γιατί έλειπα από το σπίτι και τώρα προσπαθώ να του δώσω ό,τι δεν του έδωσα τότε. Όσο μπορώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να μην χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί. Είχαμε δύσκολα χρόνια με το παιδί, δύσκολες φάσεις και αυτή και εγώ. Τώρα είμαστε καλά».





Στην ίδια συνέντευξη ο Πανταζής απάντησε συγκεκριμένα και στο παράπονο που είχε εκφράσει η Κόνι Μεταξά αναφορικά με το γεγονός ότι συνέχισε να επικοινωνεί με τον Μάριο Καπότση μετά τον χωρισμό. Ο τραγουδιστής ανέφερε πως κατανοεί την ενόχληση, ότι υπήρχαν περίοδοι που και η ίδια και εκείνος βίωσαν «δύσκολες φάσεις» και πως προσπαθεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού. Επεσήμανε ότι «πάντα ήμουν δίπλα του και πάντα θα είμαι» και ότι μέσα του δεν νιώθει ενοχές, αλλά εκφράζεται το αίσθημα ότι σαν να το αδίκησε γιατί έλειπε από το σπίτι. Επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί να δώσει σήμερα ό,τι δεν έδωσε τότε «όσο μπορεί» και ότι η οικογένεια πέρασε δύσκολα χρόνια, ωστόσο χαρακτήρισε την παρούσα κατάσταση ως βελτιωμένη, λέγοντας «Τώρα είμαστε καλά». Οι δηλώσεις δίνουν έμφαση στην πρόθεσή του να βρίσκεται πιο ενεργά στο πλευρό του παιδιού, ενώ η αναφορά στα παρελθοντικά λάθη χρησιμοποιείται από τον ίδιο ως εξήγηση για τις αποστάσεις του παρελθόντος.

Ο Πανταζής υπογράμμισε επανειλημμένα την αγάπη του για την κόρη του και περιέγραψε με απλά λόγια τις προσπάθειες που κάνει για να είναι περισσότερο παρών στη ζωή της. Είπε ότι πλέον επικεντρώνεται στο να επιδιορθώσει ό,τι θεωρεί ότι δεν προλάβαινε να προσφέρει στο παρελθόν και ότι αυτό συμβαίνει «όσο μπορεί».