Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος επανέλαβε σειρά ισχυρισμών για το οικονομικό αποτύπωμα των δασμών και προανήγγειλε νέα μέτρα με άλλες νομικές βάσεις. «Είναι γελοίο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους, πολλούς άλλους τρόπους», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «Τα νούμερα μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα εκατοντάδες δισ. που έχουμε ήδη εισπράξει. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ και συνεχίζουμε να το κάνουμε». Την Παρασκευή (20/2) ανακοίνωσε πακέτο που περιλάμβανε αρχικό οριζόντιο δασμό 10% σε όλα τα προϊόντα και στη συνέχεια αύξησε αιφνιδιαστικά το ποσοστό στο 15%, το ανώτατο όριο που επιτρέπει η νέα νομική πρόβλεψη που χρησιμοποιούσε, ενώ ανέφερε ότι «κατά τους επόμενους λίγους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπτούς δασμούς».

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση, μια ημέρα πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, δείχνουν ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Δεκέμβριο και ότι το ετήσιο έλλειμμα στα αγαθά σημείωσε ιστορικό υψηλό. Οι εξαγωγές υπηρεσιών περιόρισαν σε κάποιο βαθμό το συνολικό έλλειμμα, αλλά δεν αντιστάθμισαν την αύξηση στα αγαθά. Οι κινεζικές εισαγωγές μειώθηκαν σχεδόν κατά 30% το 2025, ωστόσο και οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα υποχώρησαν, μεταξύ των οποίων η σόγια. Παρά τις μειώσεις έναντι της Κίνας, οι εισαγωγές από χώρες όπως το Βιετνάμ και η Ταϊβάν αυξήθηκαν σημαντικά, με τα εμπορικά ελλείμματα απέναντι στο Βιετνάμ, το Μεξικό και την Ινδία να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ. Σε επίπεδο βιομηχανιών, ορισμένοι κλάδοι μεταποίησης, όπως τα ηλεκτρονικά και η αεροδιαστημική, παρουσίασαν κέρδη, όμως κλάδοι βαριά εκτεθειμένοι στους δασμούς, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, η αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη αύξηση θέσεων εργασίας: οι Αμερικανοί κατασκευαστές περιέκοψαν πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο.

Ο πρόεδρος συνέχισε να προβάλλει αριθμητικούς ισχυρισμούς στο ιδιόκτητο μέσο κοινωνικής του δικτύωσης, γράφοντας ότι το εμπορικό έλλειμμα «ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 78% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ. ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ». Δεν έγινε σαφές σε ποια συγκεκριμένα μεγέθη αναφερόταν και ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε διευκρινίσεις.