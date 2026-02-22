Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες εντοπισμού του 74χρονου πεζοπόρου που αγνοείται στο Βελούχι από χθες το απόγευμα (21/2).

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση αναζήτησης, καθώς υπήρξε πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, επιτρέποντας στις διασωστικές ομάδες να κινηθούν ξανά στην περιοχή. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παραμένουν, με πυκνή ομίχλη στο βουνό που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πεζοπόρων τμημάτων.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού. Κατά τη διάρκεια της πορείας, ένιωσε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι επιστρέψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο και, παρά τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα επιχείρηση αναζήτησης.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, 1ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας–Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών συνεχίζουν να εξετάζουν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία της περιοχής.