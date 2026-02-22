Ο 27χρονος τραγουδιστής που ξεχώρισε στο «Sing for Greece» με το τραγούδι «Ferto», το οποίο θα πει και στη Eurovision, μίλησε στο περιοδικό DownTown Κύπρου και τον δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου για την αγαπημένη του μητέρα, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία. Μάλιστα, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό o Akylas τη ανέβασε στη σκηνή και την αγκάλιασε τρυφερά.

Επίσης της αφιέρωσε το τραγούδι του και στη συνέντευξη που έδωσε εξήγησε τον λόγο, υπογραμμίζοντας: «Αφιέρωσα το τραγούδι στη μητέρα μου, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας μου – και η ιστορία μου ξεκινάει από εκείνην. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να παλεύω, να μην τα παρατάω. Είναι ηρωίδα και έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της. Ήθελα να την κάνω περήφανη».

«Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πράγματα που μικρός δεν μπορούσα να δω. Κατάλαβα τις θυσίες, τους φόβους, τις αδυναμίες. Οι γονείς μας μεγάλωσαν σε ένα ακόμα πιο συντηρητικό περιβάλλον, με τους δικούς τους φόβους και περιορισμούς. Χρειάζονται τον χρόνο τους, όπως τον χρειαζόμαστε κι εμείς», εξομολογήθηκε παράλληλα ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Νομίζω ότι η τρυφερότητα και η ευαισθησία μου δεν είναι κάτι που προέρχεται αποκλειστικά από το DNA μου, αλλά ούτε και μόνο από τις εμπειρίες που έχω ζήσει. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο – η φύση μου με κάνει να νιώθω βαθιά και έντονα, και η ζωή μου, με τις χαρές και τις δυσκολίες της, με έχει διδάξει να εκτιμώ τα συναισθήματα και να τα βιώνω πλήρως.

Για μένα, είναι σημαντικό να μην κρύβω αυτά που νιώθω. Προτιμώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου τη στιγμή που τα βιώνω, αντί να προσπαθώ να δείξω μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητά μου. Νομίζω ότι η ευαισθησία μου δεν είναι αδυναμία, αλλά μια δύναμη, ένας τρόπος να βλέπω τον κόσμο και να τον ζώ πιο έντονα», δήλωσε ακόμα ο Akylas.