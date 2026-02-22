Πρωταγωνιστής, όπως και στο ματς με την Πλζεν, ήταν ο Ανδρέας Τεττέη. Ο φορ των πρασίνων ήταν εκείνος που με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε “νεκρό” χρόνο – έγινε τσεκ στο μόνιτορ αφότου ο διαιτητής είχε σφυρίξει την λήξη – με τον Καλάμπρια να ευστοχεί.

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε σε θέση βολής από την τετράδα. Συγκεκριμένα, έφτασε τους 36 πόντους και είναι στο -3 από τον Λεβαδειακό. Από την άλλη, ο ΟΦΗ ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 18 Ιανουαρίου και παρέμεινε στην 8η θέση με 25 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται στη ρεβάνς του 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τα playoffs του Europa League (26/2, 19:45), ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο (1/3, 20:00). Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την ΑΕΛ Novibet (28/2, 17:00).

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Ανδρέας Τεττέη, πήρε την πάσα από τον Καλάμπρια, κινήθηκε μεταξύ των αμυντικών του ΟΦΗ, ο Λαμπρόπουλος δεν πρόλαβε, ο Χριστογεώργος είχε βγει από την εστία του και ο επιθετικός των πρασίνων τον κρέμασε για το 1-0 του Τριφυλλιού.

Οι πράσινοι έβρισκαν χώρους και στο 14′ απείλησαν εκ νέου. Ο Τεττέη τροφοδότησε τον Παντελίδη στα δεξιά, εκείνος πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα των Κρητικών να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα, να κυκλοφορήσει και να δημιουργήσει κινδύνους. Μάλιστα, στο 17′ πλησίασε στην ισοφάριση. Ο Σαλσίδο έβγαλε τον Νους απέναντι από τον Λαφόν, όμως ο Αργεντινός δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Στο 18ο λεπτό η προβολή του Λαμπρόπουλου, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, πέρασε άουτ. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, με τα μαρκαρίσματα, ειδικά στη μεσαία γραμμή, να είναι αρκετά. Οι πράσινοι έφταναν με αξιώσεις στην περιοχή, όμως τους έλειπε η τελική ενέργεια. Στο 41′ ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που είχε καλή στιγμή. Ο Φούντας, όμως, με το σουτ του από τα δεξιά δεν κατάφερα να αξιοποιήσει την λανθασμένη έξοδο του Λαφόν.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο ΟΦΗ μπήκε με διάθεση να παίξει λίγο ψηλότερα, με τον Παναθηναϊκό όμως πάλι να ελέγχει τον ρυθμό, σ’ ένα παιχνίδι με ελάχιστες ευκαιρίες. Στο 59′ ο Τεττέη μοίρασε στον Κοντούρη στην περιοχή, εκείνος με τακουνάκι άφησε στον Αντίνο, ο οποίος σούταρε ψηλά άουτ.

Στο 66′ ήταν σειρά των Κρητικών να φανούν απειλητική. Σε μία γρήγορη μετάβαση, ο Νους πήρε την μπάλα στα δεξιά, έκανε την προσποίηση, εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, αλλά απέκρουσε ο Λαφόν. Στο 71′ μετά από λάθος του ΟΦΗ, ο Ζαρουρί έφυγε από την αριστερή πλευρά, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Σαλσίδο, Φούντας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Παντελίδης, Αντίνο, Τεττέη.