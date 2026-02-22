Να σημειωθεί,, ότι νωρίτερα οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο άνδρας, από τη Βόρεια Καρολίνα, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος πριν από λίγες ημέρες από την οικογένειά του.

Οι πράκτορες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν όταν επιχείρησε να «εισέλθει παράνομα σε μια ασφαλή περίμετρο» στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς.

Ο 21χρονος σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο όταν του είπαν να ρίξει το όπλο και ένα φιαλίδιο αερίου, ανέφερε η μυστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», ανέφερε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.

🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi — Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (22/2).

🚨Palm Beach Sheriff on the Mar-a-Lago intruder: “At 1:30 this am, security spotted a guy who’d breached the perimeter… they confronted a white man carrying a gas can and a shotgun. Ordered to drop ’em, he raised the shotgun instead. He was neutralized”pic.twitter.com/EqsPyw5ZN2 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) February 22, 2026

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς θα τεθούν σε διοικητική άδεια «εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας», η οποία αποτελεί συνήθη αστυνομική δραστηριότητα της υπηρεσίας, ανέφερε η δήλωση.

Ο Ρικ Μπράντσο, σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, μίλησε πρώτος, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας. «Στη 1:30 σήμερα το πρωί, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Mar-a-Lago», είπε.

«Ένας βοηθός και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πήγαν στην περιοχή για να ερευνήσουν. Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κουβαλούσε ένα βενζινοκίνητο δοχείο και ένα κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε.

«Τον διέταξαν να ρίξει τα δύο κομμάτια οπλισμού που είχε μαζί του, οπότε άφησε κάτω το μπιτόνι βενζίνης και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής. Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός της PBSO και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν την απειλή. Έπεσε νεκρός ακαριαία». Στη συνέχεια, στους δημοσιογράφους παρουσιάζεται μια φωτογραφία του κυνηγετικού όπλου.

🚨BREAKING Security breach at Mar-a-Lago. Secret Service neutralized an armed suspect carrying a shotgun & fuel can at the North entrance at. Perimeter secured. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/Ughcs0dw7E — Shield (@Shieldmetax) February 22, 2026

Το FBI καλεί το κοινό να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία

Ο Μπρετ Σκάιλς, ο ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι, καλεί το κοινό να υποβάλει στην αστυνομία τυχόν στοιχεία που έχει από χθες το βράδυ.

«Αν μένετε στην περιοχή των πυροβολισμών, ελέγξτε τις εξωτερικές σας κάμερες για χθες το βράδυ, νωρίς σήμερα το πρωί», λέει ο Skiles.

«Αν δείτε οτιδήποτε φαίνεται ύποπτο ή εκτός τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας… καλέστε το FBI ή επικοινωνήστε με το γραφείο του σερίφη του Γουέστ Παλμ Μπιτς», συμπλήρωσε.

Το FBI ηγείται της έρευνας, όπως ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου. Ο ειδικός πράκτορας λέει ότι η « ομάδα απόκρισης σε αποδεικτικά στοιχεία» επεξεργάζεται τη σκηνή, συλλέγει στοιχεία και θα συνεχίσει να εργάζεται στη σκηνή «όσο χρειαστεί».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, του FBI και του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς θα μιλήσουν για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιοκτησία του Παλμ Μπιτς.