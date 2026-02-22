Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε την πρόθεση για άμεση επανέναρξη επαφών μετά από διπλωματικές πρωτοβουλίες και επαφές σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο ίδιος ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αναμένει να έχει συνομιλίες την Πέμπτη στη Γενεύη με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει οριστεί από την αμερικανική κυβέρνηση της εποχής Τραμπ ως ειδικός απεσταλμένος για το θέμα. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνισε αν διαθέτει ήδη έτοιμο σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά, ζητούμενο που παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε ότι η ιρανική πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αφορά αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα και ότι η επιστροφή σε ένα σαφές και περιορισμένο πλαίσιο συζήτησης αυξάνει τις πιθανότητες προόδου. Ο ιρανός υπουργός επισήμανε ότι η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη διαχείριση τεχνικών και νομικών λεπτομερειών που σχετίζονται με τις πυρηνικές δραστηριότητες, τις επιθεωρήσεις και τους μηχανισμούς επαληθεύσεων, χωρίς να επεκτείνει την ατζέντα σε περιφερειακά ή πολιτικά θέματα. Δεν κατέστη σαφές στην ίδια συνέντευξη αν στην ιρανική πλευρά υπάρχει προκαταρκτικό κείμενο με προτάσεις, ή αν οι τεχνικές ομάδες αναμένεται να επεξεργαστούν λεπτομέρειες στη Γενεύη, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για μελλοντικές συγκεκριμενοποιήσεις.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει δημόσια ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του πυρηνικού προγράμματος, το βαλλιστικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τη στήριξη που παρέχει σε περιφερειακές οργανώσεις. Ο Ρούμπιο τόνισε σε προηγούμενες τοποθετήσεις του ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «ουσιαστικές», όρος που χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει τη διεύρυνση της ατζέντας που ζητάει η Ουάσινγκτον. Προς το παρόν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών δεν έχουν δημοσιοποιήσει πλήρες πρόγραμμα ή ατζέντα της προγραμματισμένης συνάντησης, ούτε έχει γίνει γνωστό αν στην Γενεύη θα παραστεί τρίτη πλευρά ή διαμεσολαβητής. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης θα εξαρτηθεί από την τεχνική επεξεργασία προτάσεων και από την πρόθεση των πλευρών να συζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα επαλήθευσης.

Το ιστορικό των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνει τη συμφωνία του 2015 (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA)) μεταξύ του Ιράν και διεθνών δυνάμεων, από την οποία οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2018 υπό την προεδρία Τραμπ, γεγονός που επηρέασε το πλαίσιο των μεταγενέστερων επαφών. Θέματα όπως τα όρια εμπλουτισμού, οι επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και οι μηχανισμοί επαλήθευσης παραμένουν στο επίκεντρο τεχνικών και νομικών διαπραγματεύσεων. Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η επιτυχία των συνομιλιών στη Γενεύη θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των πλευρών να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα επαλήθευσης και σε σαφή χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.