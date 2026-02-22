Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας, καθώς και πηγές με γνώση της συμφωνίας.

Η αποκάλυψη από τους Financial Times γίνεται ενώ οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής την μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από το 2003 και το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράκ, με πολλούς να εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να δοθεί εντολή για πλήγματα κατά του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.