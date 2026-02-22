Ο Τραμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ήταν ένοπλος.
«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», ανέφερε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.
🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi
— Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026