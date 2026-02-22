Ο Τραμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ήταν ένοπλος.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», ανέφερε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.