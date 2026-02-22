Πρωταγωνιστής για τα λιοντάρια ήταν ο Άντριαν Ριέρα, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 19’ πλασάροντας ιδανικά τον Σιαμπάνη, ενώ στο 55’ μοίρασε την ασίστ με την οποία ο Μπεν Σαλάμ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους για το 2-1.

Για τους Θεσσαλούς είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 30’ ο Τζόκα, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική πάσα του Μπουζούκη στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων.

Έτσι, ο Πανσερραϊκός έφτασε τους 12 βαθμούς και απέχει τέσσερις από τον Αστέρα AKTOR και οκτώ από την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Βόλος μετρά πλέον επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια και έχει χάσει σημαντικό έδαφος στη μάχη για τα playoffs των θέσεων 5-8.

Επόμενος αγώνας για τους γηπεδούχους είναι στις Σέρρες κόντρα στον Ολυμπιακό (01/03, 16:00), ενώ ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ (01/03, 17:30).

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν τρεις φορές την εστία του Τιναλίνι. Στο 8’ ο Τζόκα δοκίμασε το πόδι του, ενώ στο 11’ ο Χουάνπι εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά, όμως ο Ουρτάδο δεν πρόλαβε την προβολή στη μικρή περιοχή. Η πίεση του Βόλου συνεχίστηκε και στο 15’, όταν ο Γκονζάλες επιχείρησε σουτ, με τον Τιναλίνι να αποκρούει με υπερένταση.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ στο 19’. Μετά από πλάγιο του Φέλτες, η μπάλα έφτασε στον Τεϊσέιρα, εκείνος μοίρασε όμορφα στον Ριέρα και ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή για να πλασάρει ιδανικά τον Σιαμπάνη, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο 26’ ο Φέλτες λίγο έλειψε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ, αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, όμως το σουτ του κατέληξε στα σώματα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 30’, ο Βόλος έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Μπουζούκης έβγαλε εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας, ο Τζόκα κοντρόλαρε και εκτέλεσε πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι, νικώντας τον Τιναλίνι και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 40’, ο Πανσερραϊκός άγγιξε ξανά το προβάδισμα. Μετά από φάση διαρκείας, ο Τεϊσέιρα επιχείρησε αρχικά ένα κακό σουτ, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα και ο Τσαούσης βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Βόλος μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54’ έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Αμπάντα πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέλαση από τα αριστερά και έσπασε την μπάλα στον Γρόσδη, όμως το σουτ του τελευταίου πέρασε ψηλά άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 55’, ο Πανσερραϊκός χτύπησε στην αντεπίθεση και πήρε ξανά προβάδισμα. Μετά από μπαλιά του Φέλτες, ο Ριέρα έφυγε στον χώρο και μοίρασε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος και πλάσαρε ιδανικά τον Σιαμπάνη για το 2-1 των γηπεδούχων.Στη συνέχεια ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Τσοκάνη και Λάμπρου, με στόχο να δώσει επιθετική ώθηση στην ομάδα του.

Στο 73’ οι Θεσσαλοί άγγιξαν την ισοφάριση. Ο Τζόκα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα βρίσκοντας τον Κόμπα στην πλάτη της άμυνας των Σερραίων, όμως ο Λύρατζης πραγματοποίησε σωτήριο τάκλιν, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Τσαούσης, Ριέρα (90′ Γκελασβίλι), Μπεν Σαλάμ (84′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (61′ Καρέλης), Τεϊσέιρα.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Φορτούνα (46′ Αμπάντα), Κάργας, Χέρμανσον (81′ Μακνί), Σόρια, Γρόσδης (62′ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71′ Κόμπα), Γκονζάλεζ (62′ Λάμπρου), Χουάνπι, Φερνάντες, Φουρτάδο.