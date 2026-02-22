Η παράσταση, έχει τίτλο «Ομορφιά εν δράσει» και θα συμμετάσχει ο κορυφαίος Ιταλός χορευτής μπαλέτου Ρομπέρτο Μπόλε και θα τιμήσει την ιταλική τέχνη καθώς και τα αθλητικά επιτεύγματα. Ο τόνος αναμένεται να είναι πιο χαλαρός και ελεύθερος από την τελετή έναρξης.

Ο Ιταλός τραγουδιστής Ακίλε Λάουρο και ο DJ/παραγωγός Γκάμπρι Πόντε θα είναι εκεί για να ξεκινήσουν το πάρτι, ενώ η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος.

Η τελετή πραγματοποιείται σε ένα υπαίθριο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, γνωστό για τη διοργάνωση συναυλιών όπερας και ποπ μουσικής στην καρδιά της βόρειας ιταλικής πόλης, η οποία έγινε διάσημη ως το σκηνικό για το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 950 ευρώ έως και 2.900 ευρώ. Ο καιρός ήταν καλός, χωρίς πρόβλεψη για βροχή ενώ διαδηλώσεις αναμένονται και σήμερα στη Βερόνα, κοντά στην Arena.





Να σημειωθεί ότι στην τελετή έναρξης στο στάδιο San Siro του Μιλάνου, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αποδοκιμάστηκε και η ισραηλινή ομάδα επίσης δέχτηκε αρκετές αποδοκιμασίες.

Απόψε οι Ιταλοί οικοδεσπότες θα παραδώσουν την σκυτάλη επίσημα στις Γαλλικές Άλπεις τον χώρο διεξαγωγής των επόμενων Χειμερινών Αγώνων το 2030.

Οι Ολυμπιακές φλόγες, που για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων καίνε σε δύο μέρη, σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ’Αμπέτσο από την έναρξη της κορυφαίας εκδήλωσης στις 6 Φεβρουαρίου θα σβήσουν.

Αλλά θα αναζωπυρωθούν για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.





Δείτε εικόνες από την Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026