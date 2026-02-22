Δύο ηγετικά στελέχη της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης διεκδικούν τα ηνία της, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του: ο Χάλεντ Μεσάαλ, 69 ετών, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου και νυν πρόεδρος του γραφείου διασποράς και ο Χαλίλ Αλ Χάγια, 65 ετών, ο επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι εκλογές κράτησαν αρκετές εβδομάδες και διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό. Χιλιάδες μέλη της συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία για την ανανέωση του Συμβουλίου της Σούρα, ενός συμβουλευτικού οργάνου με περισσότερα από 80 μέλη –κατά κύριο λόγο ιερωμένους– που ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το Συμβούλιο εξέλεξε το νέο πολιτικό γραφείο, με 18 μέλη, που με τη σειρά του θα αναδείξει τον ηγέτη της οργάνωσης.

«Το κίνημα ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές στις τρεις περιοχές και έφτασε στο τελευταίο στάδιο, την ανάδειξη του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου», είπε η πηγή του AFP. Η Χαμάς θα δώσει στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση μόλις επιλεγεί ο νέος πρόεδρός της, πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, διευκρίνισε.

Άλλο στέλεχος της οργάνωσης είπε ότι το πολιτικό γραφείο θα ορίσει ένα πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία για μια «μεταβατική περίοδο» ενός έτους. «Ο πρώτος στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να ανανεώσουμε την εσωτερική νομιμότητα και να καλύψουμε τις κενές θέσεις» στα ηγετικά κλιμάκια, πρόσθεσε.

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στην Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου 2024. Στις 16 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν στη Ράφα τον ηγέτη της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ. Ο τελευταίος, ο θεωρούμενος «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, είχε διαδεχθεί τον Χανίγια. Μετά τον θάνατό του η Χαμάς όρισε ένα πενταμελές πολιτικό γραφείο, εν αναμονή της διεξαγωγής νέων εκλογών.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ γεννήθηκε στη Δυτική Όχθη το 1956 και ήταν επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μεταξύ 2004-17, αλλά δεν έχει ζήσει ποτέ στη Γάζα. Εντάχθηκε στην οργάνωση ενώ βρισκόταν στο Κουβέιτ και στη συνέχεια έζησε στην Ιορδανία, τη Συρία και το Κατάρ. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Counter Extremism Project (CEP), ήταν εκείνος που «επέβλεψε τη μετατροπή της Χαμάς από μια οργάνωση αποκλειστικά τρομοκρατική σε μια υβριδική οντότητα, τρομοκρατική και πολιτική ταυτόχρονα». Ο Χαλίλ αλ Χάγια γεννήθηκε στη Γάζα το 1960 και κατέχει ηγετικές θέσεις στην οργάνωση τουλάχιστον από το 2006, σύμφωνα με το CEP. Έχει εξασφαλίσει επίσης τη στήριξη του στρατιωτικού σκέλους της, των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσεμ.