Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Ξεκάθαρος ο λόγος σας προς όλους όσους απευθύνεστε. Γίνεστε κατανοητοί, τόσο εσείς όσο και οι προθέσεις σας και αυτό δημιουργεί εξαιρετικό κλίμα για συνεργασία. Ευνοείστε πολύ από τις επικοινωνίες.

ΤΑΥΡΟΣ

Μην αποσυντονιστείτε από ένα ξαφνικό οικονομικό σκαμπανέβασμα, που μπορεί να απορρυθμίσει την ομαλή ροή των εισοδημάτων σας. Αντιθέτως, κρατήστε την ψυχραιμία σας και μη χάσετε ούτε μία στιγμή τον έλεγχο.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ετοιμους να κάνετε αποκαλύψεις για τον εαυτό σας και αυτά που νιώθετε σας βρίσκει η ημέρα. Η τίμια έκφραση των συναισθημάτων σας, ιδίως στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, θα φέρει μια εντυπωσιακή ρομαντική σχέση. Ευνοούνται τα νέα ξεκινήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ενισχυμένη η επιθετικότητά σας. Δεν θα μπορέσετε να περιορίσετε μια τάση αμφισβήτησης και επαναστατικότητας απέναντι στην αδικία και σε όσους προσπαθούν με ποικίλους τρόπους να σας βλάψουν. Η ψυχολογία σας είναι ανεβασμένη αλλά σε ένταση.

ΛΕΩΝ

Δεν έχετε και πολλή διάθεση για έξω και διασκέδαση σήμερα. Οι φίλοι όμως, κυρίως εκείνοι που σας γνωρίζουν πολύ καλά, είναι πάντα στο πλευρό σας. Συντεταγμένοι στον καθημερινό σας αγώνα, και έχοντας κοινούς σκοπούς και ιδανικά, θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Νιώθετε ότι δεν αναγνωρίζονται οι ικανότητές σας. Πιστεύετε ότι οι συνεργάτες δεν ακολουθούν τον τρόπο λειτουργίας σας και σας απομονώνουν. Μάλλον κάνετε λάθος. Στο τέλος της ημέρας θα καταλάβετε ότι τίποτα από αυτά που σκέφτεστε δεν ισχύει.

ΖΥΓΟΣ

Η καθημερινότητα τρέχει, αλλά το μυαλό σας τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση και σκέφτεστε αποδράσεις. Επανέλθετε γιατί τα προβλήματα είναι εδώ κι, αν δεν τα λύσετε, σύντομα θα πάρουν διαστάσεις «ορεινού όγκου».

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ρομαντική διάθεση και ανταπόκριση από το ταίρι σας είναι το καλύτερο πακέτο που θα μπορούσατε να έχετε. Οι ερωτικές σας επιτυχίες πλησιάζουν τα όρια του ρεκόρ. Οσοι βρίσκεστε σε σταθερή σχέση θα βιώσετε πρωτόγνωρες ερωτικές απολαύσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα πείτε και θα υποσχεθείτε πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είστε σε θέση να τηρήσετε αυτά που θα υποσχεθείτε. Για αυτό να είστε φειδωλοί στις εκφράσεις και να προσέχετε τις αλόγιστες οικονομικές σπατάλες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Παίρνετε τα πράγματα πολύ «πατριωτικά». Ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, έχετε πολλές απαιτήσεις από τους συνεργάτες σας και αυτό δημιουργεί εντάσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα παιδιά σας, αν έχετε, θα σας κρατήσουν απασχολημένους, τόσο με τους προβληματισμούς τους όσο και με τα παιχνίδια τους, από τα οποία νιώθετε περισσότερο ζωντανοί από ποτέ. Ενας καινούργιος έρωτας έρχεται στους ελεύθερους. Ζήστε τον.

ΙΧΘΥΕΣ

Αναρωτιέστε για την αγάπη του συντρόφου σας. Εχετε αμφιβολίες για την αγάπη του ή μπορεί να θεωρείτε ότι έχετε πέσει θύματα εκμετάλλευσης, επειδή εμπιστεύεστε εύκολα. Η ευαισθησία και η εσωστρέφειά σας σας απομονώνουν επικίνδυνα.