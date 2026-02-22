Γιορτάζουν, δηλαδή, οι Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα.
Ανατολή ήλιου: 07:04
Δύση ήλιου: 18:12
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 8 λεπτά
Σελήνη: 10,7 ημερών
Γιορτάζουν, δηλαδή, οι Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα.
Ανατολή ήλιου: 07:04
Δύση ήλιου: 18:12
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 8 λεπτά
Σελήνη: 10,7 ημερών
Είχε το θάρρος της γνώμης της και δεν δίσταζε να προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Ισως γιατί θεωρούσε ότι κάπως έτσι ξεκινάει ένας ουσιαστικός διάλογος.