Η λαγάνα είχε και… άρωμα ΠΑΟΚ καθώς ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου στον Εύοσμο, Ρωμαίος Ελευθεριάδης σχημάτισε και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

«Είναι παράδοση για εμάς. Το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος επειδή ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια βάλαμε και δύο δικεφάλους αετούς, ένας άσπρος και ένας μαύρος, όπως τα χρώματα της ομάδας», λέει χαρακτηριστικά στο thesspost.gr.

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοι του αρτοποιείου για να πετύχουν το σχέδιό τους χρειάστηκε να ξεκινήσουν το ψήσιμο από το βράδυ της Κυριακής. Και, σήμερα, – ανήμερα Καθαράς Δευτέρας – οι πελάτες μαζί με τη λαγάνα που προμηθεύονται, απαναθατίζουν και την εικόνα.