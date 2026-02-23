Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η δυναμική για τη διεύρυνση της ΕΕ φαίνεται να αυξάνεται, με τις Βρυξέλλες να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία μερική ένταξη στην Ένωση ήδη από το επόμενο έτος, και με το Μαυροβούνιο, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υποψηφίων για ένταξη, να κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων τον περασμένο μήνα.

Η κυβερνητική συμμαχία του Ρέικιαβικ είχε υποσχεθεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ έως το 2027, μετά την παύση των διαπραγματεύσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2013. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα επιταχύνεται σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών και μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει δασμούς στην Ισλανδία και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Το ισλανδικό κοινοβούλιο αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία της ψηφοφορίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις προετοιμασίες της χώρας για την ένταξη και μίλησαν στο POLITICO σε καθεστώς ανωνυμίας. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά επισκέψεων πολιτικών της ΕΕ στην Ισλανδία και ισλανδών πολιτικών στις Βρυξέλλες. Εάν οι Ισλανδοί ψηφίσουν «ναι», θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΕ πριν από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα, είπε ένα από τα άτομα.

«Η συζήτηση για τη διεύρυνση αλλάζει», δήλωσε στο POLITICO η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, η οποία συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Πόργκερουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες. «Αφορά όλο και περισσότερο την ασφάλεια, την ένταξη και τη διατήρηση της ικανότητάς μας να ενεργούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ, στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα και δήλωσε ότι η συνεργασία τους «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε έναν ασταθή κόσμο».

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία επισκέφθηκε την Ισλανδία τον περασμένο Ιούλιο, συναντήθηκε επίσης με την Φροσταντότιρ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του Σκανδιναβικού Συμβουλίου στη Στοκχόλμη το περασμένο φθινόπωρο και εξήρε τη χώρα της για την ενίσχυση της συνεργασίας της με την ΕΕ. Η φον ντερ Λάιεν πρόκειται να επισκεφθεί ξανά την περιοχή της Αρκτικής τον Μάρτιο.

Η συζήτηση για την εμβάθυνση των σχέσεων με την Ισλανδία και ενδεχομένως ακόμη και για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ξεκίνησε ακόμη και πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία πέρυσι, με έναν αξιωματούχο της ΕΕ να δηλώνει ότι οι Βρυξέλλες είχαν ήδη αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτή τη στρατηγικά σημαντική χώρα.

Ωστόσο, οι κλιμακούμενες απειλές από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ένα αστείο του Μπίλι Λονγκ, υποψήφιου πρέσβη του Τραμπ στην Ισλανδία, ότι η χώρα θα γινόταν η 52η πολιτεία των ΗΠΑ και ότι ο ίδιος θα ήταν κυβερνήτης, έχουν αυξήσει την επείγουσα ανάγκη.

«Νομίζω ότι η αναφορά της Ισλανδίας τέσσερις φορές σε ομιλία του Τραμπ [στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε για τη Γροιλανδία] έχει σίγουρα τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ που είναι εξοικειωμένος με την κατάσταση, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είναι ανησυχητικό για μια μικρή χώρα».

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2009, στο αποκορύφωμα μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά την οποία κατέρρευσαν και οι τρεις μεγάλες εμπορικές τράπεζές της. Ωστόσο, η κυβέρνηση πάγωσε τις διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο του 2013, καθώς η οικονομία της Ισλανδίας ανακάμπτει ραγδαία, ενώ οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για ενδεχόμενη κατάρρευση της ευρωζώνης. Τον Μάρτιο του 2015, το Ρέικιαβικ ζήτησε να μην θεωρείται πλέον υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η Ισλανδία κατέχει στρατηγικά σημαντική θέση στον Βόρειο Ατλαντικό, ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου, δεν διαθέτει στρατό και βασίζεται στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ και σε μια διμερή αμυντική συμφωνία του 1951 με τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της.

Αυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τα οικονομικά οφέλη της ένταξης στην ΕΕ, φαίνεται να θερμαίνει τη στάση του κοινού απέναντι στην πιθανή ένταξη στην Ένωση, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αύξηση της υποστήριξης. Ωστόσο, η πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ δεν είναι απλή.

Το μεγαλύτερο πιθανό εμπόδιο είναι τα αλιευτικά δικαιώματα, ένας βασικός κλάδος για την Ισλανδία και ένα σημαντικό ζήτημα κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. «Τελικά, όλα καταλήγουν στο ψάρι, αυτό ήταν πάντα το ζήτημα», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά μεταξύ των διαπραγματεύσεων τότε και τώρα: Το Brexit.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία έχουν από καιρό τεταμένες σχέσεις όσον αφορά την αλιεία, με μια σειρά βίαιων συγκρούσεων που ονομάστηκαν «πόλεμοι του μπακαλιάρου» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1970. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ισλανδίας, υπήρξαν σοβαρές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να διαφωνεί με την ποσότητα σκουμπριού που αλιεύουν τα ισλανδικά αλιευτικά σκάφη. Η διαμάχη, που ονομάστηκε «Πόλεμος του σκουμπριού», οδήγησε την ΕΕ να απειλήσει την Ισλανδία με εμπορικές κυρώσεις.

Ωστόσο, με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, τα αλιευτικά δικαιώματα ενδέχεται να αποτελέσουν μικρότερο εμπόδιο. Εάν οι Ισλανδοί αποφασίσουν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες με την ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα. Η Ισλανδία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και μέρος της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, και ως εκ τούτου έχει ήδη υιοθετήσει πολλές από τις νομοθεσίες της ΕΕ.

Πριν από το πάγωμα των διαπραγματεύσεων το 2013, η Ισλανδία είχε ολοκληρώσει 11 από τα 33 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Το Μαυροβούνιο, η πιο προχωρημένη υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, ξεπέρασε αυτό το ορόσημο μόλις τους τελευταίους μήνες.

«Στη θεωρία, δεν θα ήταν πολύ δύσκολο. Θα μπορούσε να χρειαστεί μόνο ένας χρόνος» για να κλείσουν όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο ένας αξιωματούχος της ΕΕ. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που γνωρίζει καλά το κλίμα στην Ισλανδία προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο, δεδομένης της δυσκολίας ορισμένων στοιχείων των διαπραγματεύσεων. Για να ενταχθεί στην ΕΕ, η Ισλανδία θα πρέπει επίσης να διεξαγάγει ένα άλλο δημοψήφισμα σχετικά με το αν θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Ανάλογα με το πόσο χρόνο θα χρειαστεί και την γεωπολιτική κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υψηλό εμπόδιο, με τα οφέλη της ένταξης για την Ισλανδία να αφορούν περισσότερο την ασφάλεια και λιγότερο τα οικονομικά οφέλη. Η Ισλανδία έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο, γεγονός που καθιστά την ένταξη στην ΕΕ λιγότερο ελκυστική σε σύγκριση με άλλες χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην Ένωση.