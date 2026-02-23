Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παραλιακό μέτωπο της Περαίας, σε έναν ανοιχτό και προνομιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα, στήνεται από νωρίς το πρωί ένα μεγάλο γιορτινό σκηνικό, με τον χαρταετό να κλέβει τις εντυπώσεις. Ο σκελετός του, κατασκευασμένος παραδοσιακά από ξύλα, έχει οκτάγωνο σχήμα και διαστάσεις 3×3 μέτρα, ενώ πολύχρωμα πανιά συμπληρώνουν την εικόνα.

Όπως εξηγεί ο κατασκευαστής του «αποφασίσαμε επειδή ο συγκεκριμένος χαρταετός είναι χαρταετός των ευχών, να μπορούν τα παιδάκια και οι οικογένειες να γράφουν εδώ τις ευχές τους, για να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται». Στον χώρο θα υπάρχουν μαρκαδόροι, ώστε τα παιδιά να γράφουν τα μηνύματά τους πάνω στον χαρταετό, να φωτογραφίζονται και να παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία κατασκευής του.

«Επιλέξαμε ένα οκτάγωνο, παραδοσιακό σχήμα. Θέλουμε οι οικογένειες να ευχαριστηθούν τη Σαρακοστή μαζί με εμάς και τα Κούλουμα», σημειώνει, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους χαρταετούς που έχουν παρουσιαστεί σε αντίστοιχη εκδήλωση στην Ελλάδα.





Αναμένεται μεγάλη προσέλευση

Ο χαρταετός θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του πάρκου, ανάμεσα στα δέντρα, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τη γιορτή. Παράλληλα, χοροδιδάσκαλος θα δείχνει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν σαΐτες και μικρούς χαρταετούς, δίνοντας έμφαση στο παραδοσιακό στοιχείο και στη βιωματική συμμετοχή.

Η παραλία της Περαίας, με τα μεγάλα ανοίγματα και τον ανοιχτό ορίζοντα, αποτελεί κάθε χρόνο κλασικό σημείο για το πέταγμα του χαρταετού, προσελκύοντας οικογένειες από όλη τη Θεσσαλονίκη. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι και φέτος η προσέλευση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση ανοιχτή σε όλους, χωρίς κρατήσεις ή περιορισμούς.

Η γιορτή πλαισιώνεται από ζωντανή μουσική με πενταμελές σχήμα, δράσεις ανιματέρ για τα παιδιά και παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα, με τον Δήμο να προσφέρει δωρεάν περίπου 1.000 μερίδες φασολάδας, λαγάνα, ταραμά, χαλβά, κρασί και γλυκίσματα.

Ωστόσο, το επίκεντρο της ημέρας παραμένει ο μεγάλος χαρταετός των ευχών, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει δεκάδες παιδικές ζωγραφιές και μηνύματα, μεταφέροντας – συμβολικά – τις ελπίδες και τα όνειρα των παιδιών ψηλά στον ουρανό της Καθαράς Δευτέρας.