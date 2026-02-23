Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, έθεσε ζήτημα ορθής καταγραφής και απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων στο λαϊκό ρεπερτόριο, ισχυριζόμενος ότι δικά του τραγούδια αποδόθηκαν σε άλλους δημιουργούς.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί ευθέως στον Τσακνή, ζητώντας να ξεκαθαριστεί η καταγωγή του τραγουδιού, επιμένοντας πως για τον ίδιο η προέλευση συνδέεται άμεσα με την αυθεντικότητα της δημιουργίας. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει γράψει σημαντικά τραγούδια τα οποία, όπως είπε, «του τα πήραν» και καταχωρίστηκαν με άλλα ονόματα, κάνοντας λόγο για στρεβλώσεις και υπερβολές σε βάρος του.

Στη συνέντευξη τοποθετήθηκε και ευρύτερα για τη σχέση του με την τέχνη και την κοινωνική πραγματικότητα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για όσα συμβαίνουν γύρω του και ειδικά για την κατάσταση των Ρομά, που – όπως είπε – βιώνουν περιθωριοποίηση. Υποστήριξε ότι σε βάρος του διαμορφώθηκαν καταγγελίες και εγγραφές με υπερβολικά ποσά και απειλές ποινών, οι οποίες, κατά τον ίδιο, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψή του πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Όπως εξήγησε, το ζήτημα που αφορούσε την κατοικία του έχει πλέον ρυθμιστεί, με τον ίδιο να καταβάλλει 1.200 ευρώ μηνιαίως για τέσσερα χρόνια. Υποστήριξε ότι οι οφειλές προέκυψαν από καταγραφές και ισχυρισμούς που, όπως ανέφερε, δεν ήταν ακριβείς, τονίζοντας ότι τελικά αθωώθηκε, καθώς – όπως είπε – «δεν έχω κάνει κάτι κακό».

Ο Παϊτέρης σημείωσε πως στόχος του ήταν να εξασφαλίσει στέγη για τα επτά παιδιά του και δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε ενδεχόμενη φυλάκιση, καθώς είχε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η υπόθεση έλαβε δυσανάλογη δημοσιότητα και επανέλαβε τη θέση του πως η αλήθεια αποκαθίσταται μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες.