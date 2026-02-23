Ο 52χρονος προπονητής, που είχε καταστεί από νωρίς το βασικό φαβορί για την ανάληψη των καθηκόντων, υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από σειρά επαφών και διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του προπονητή και της διοίκησης, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικεντρώθηκαν σε επιχειρησιακά και νομικά σημεία του συμβολαίου. Ο Γρηγορίου βρισκόταν εκτός πάγκων από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Πανσερραϊκό, και πλέον αναλαμβάνει το έργο της άμεσης οργάνωσης της ομάδας ενόψει των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί, ο προπονητής αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα, 23/02. Την Τρίτη, 24/02, θα μεταβεί στο προπονητικό κέντρο του Νέου Ρυσίου για την πρώτη επίσημη προπόνηση και για την πρώτη, δια ζώσης, γνωριμία με το αγωνιστικό τμήμα. Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας προβλέπει σειρά τεχνικών συσκέψεων με το υπάρχον τεχνικό επιτελείο, συναντήσεις με το ιατρικό και το γυμναστικό τμήμα για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών και λεπτομερή ανάλυση των διερχόμενων προβλημάτων του ρόστερ.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις με τη διοίκηση για τον καθορισμό άμεσων προτεραιοτήτων, διαχείρισης του ρόστερ και επιλογών ενίσχυσης στο πλαίσιο του συμβολαίου έως το καλοκαίρι. Οι επαφές αυτές, όπως αναφέρουν άνθρωποι του συλλόγου, έχουν στόχο να διασφαλίσουν γρήγορη μετάβαση στη νέα προπονητική φιλοσοφία και αποτελεσματική προετοιμασία εν όψει των προσεχών αγώνων.

Η περίπτωση του Γρηγορίου δεν ήταν άγνωστη στους «κίτρινους». Ο προπονητής είχε βρεθεί στο παρελθόν σε επαφές με την ομάδα σε παλαιότερες αντίστοιχες συγκυρίες, γεγονός που καταγράφηκε από τα αρχεία επικοινωνίας του συλλόγου και αποτέλεσε πρόσθετο στοιχείο στην αξιολόγηση. Η διοίκηση, σύμφωνα με στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, έλαβε υπόψη την εμπειρία του στην ελληνική πραγματικότητα, την άμεση διαθεσιμότητά του και τη γνώση τόσο του εγχώριου πρωταθλήματος όσο και των απαιτήσεων της τεχνικής οργάνωσης μιας ομάδας που βρίσκεται σε αναπροσαρμογή. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γρηγορίου είναι βραχυπρόθεσμο, έως το καλοκαίρι, και περιλαμβάνει όρους συνεργασίας που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση του τεχνικού επιτελείου και τη διαδικασία αξιολόγησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η επιλογή του προπονητή ενσωματώνει την πρόθεση της διοίκησης να έχει σαφή εικόνα για την πορεία της ομάδας υπό νέα καθοδήγηση πριν από την τελική απόφαση για τη συνέχεια της συνεργασίας μεσοπρόθεσμα. Τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με το προγραμματισμό των προπονήσεων, την ενσωμάτωση του επιτελείου και τις πρώτες τακτικές επιλογές που θα εφαρμοστούν στην ομάδα. Επιπρόσθετα, τις επόμενες ημέρες θα διευθετηθούν τυπικές διαδικασίες σχετικά με την ανακοίνωση του επιτελείου, τη διαχείριση των δημοσίων σχέσεων και την ενημέρωση των χορηγών, ενώ προβλέπεται και συντονισμός με τις ομάδες υποδομής για την καταγραφή των διαθέσιμων επιλογών νεαρών αθλητών.