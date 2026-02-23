Με αφετηρία τις υψηλές επιδόσεις του 2025, ο τουρισμός στην Ελλάδα διατηρεί τη φόρα του περασμένου έτους και καλλιεργεί το έδαφος για ακόμη πιο ισχυρά αποτελέσματα τη φετινή χρονιά. Με βάση τις προκρατήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, το 2026 προμηνύεται μία ακόμη δυνατή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον κλάδο, με το ζητούμενο πλέον να συνίσταται στη μετάβαση από την ποσοτική ανάκαμψη στην ποιοτική εδραίωση ενός τουριστικού μοντέλου που θα αντέχει στον χρόνο.

Ανά προορισμό

Θετικό είναι το πρώτο απόσταγμα των προκρατήσεων για την επερχόμενη τουριστική σεζόν στην Πελοπόννησο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προκρατήσεις σημειώνουν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προμηνύοντας μία ακόμη καλή σεζόν για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η γερμανική αγορά, η ιταλική και η πολωνική είναι αυτές που δίνουν το τέμπο, με την ισραηλινή αγορά και εκείνες των Βαλκανίων να έπονται σε δυναμική.

«Αν δεν υπάρξουν σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα που δύνανται να προκαλέσουν ταραχές και αν δεν υπάρξουν εσωτερικές αρρυθμίες, το 2026 θα έχει θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 κινείται μέχρι στιγμής με αύξηση 15% σε επίπεδο επισκέψεων και 10% ως προς τις εισπράξεις», τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου.

Στο συν 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κινούνται οι προκρατήσεις σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τη Ρόδο. «Κανονική» εκτιμά ο Γιάννης Παπαβασιλείου, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ότι θα είναι η σεζόν του 2026 για το νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, με την έναρξη της φετινής σεζόν να τοποθετείται λόγω του εορτασμού του Πάσχα. Μάλιστα, στόχος είναι φέτος η Ρόδος να κάνει άνοιγμα στην Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, δύο πολλά υποσχόμενες για το νησί αγορές.

Μικρή άνοδο σημειώνουν και στην Πάρο οι προκρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, με την αμερικανική αγορά να είναι επί του παρόντος εκείνη με τη μεγαλύτερη δυναμική, όπως εξηγεί η Μάνια Αμπατζή, πρόεδρος της τοπικής Ενωσης Ξενοδόχων.

Δυνατά έχει ξεκινήσει το 2026 και για την Κέρκυρα, με το Πάσχα να σηματοδοτεί την εκκίνηση της φετινής σεζόν. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προκρατήσεις κινούνται με μικρή αύξηση της τάξης του 2%-3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων της Ενωσης Ξενοδόχων του νησιού, Δημήτρη Αμβροσιάδη, να κάνει λόγο για νέες συνδέσεις που θα τονώσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κέρκυρας με το εξωτερικό.

Οι tour operators

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι, την ίδια στιγμή, τα πρώτα μηνύματα από τους μεγάλους tour operators. Ενδεικτικά, ο βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός των Jet2.com και Jet2holidays θα διαθέσει φέτος περισσότερες από 3,5 εκατ. θέσεις για ελληνικούς προορισμούς σε 131 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 25 είναι νέα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο αιχμής θα εκτελούνται πάνω από 360 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις, με τους επιτελείς του ομίλου να κάνουν λόγο «για το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Jet2 προς την Ελλάδα μέχρι σήμερα».

Πρόσφατα, η Jet2 πρόσθεσε επιπλέον 30.000 διαθέσιμες θέσεις για Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, Κω και Σαντορίνη για το καλοκαίρι από τέσσερα βρετανικά αεροδρόμια. Οι επιπλέον πτήσεις θα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αιχμής, το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο όμιλος αναδεικνύει την Αθήνα ως προορισμό για σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, εκτός της υψηλής περιόδου αιχμής. «Το φετινό πρόγραμμα καθιστά την Jet2 τον μεγαλύτερο αεροπορικό φορέα από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026», επισημαίνουν οι επιτελείς της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Steve Heapy, να αναφέρει, με αφορμή το διευρυμένο πρόγραμμα του ταξιδιωτικού ομίλου φέτος από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό φέτος για τους Βρετανούς.

Στο ίδιο τέμπο κινείται και η TUI, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφει αυξημένη ζήτηση για την Κω από το Ηνωμένο Βασίλειο, επεκτείνοντας σε αυτό το πλαίσιο τη συνδεσιμότητα με το νησί των Δωδεκανήσων για το καλοκαίρι του 2026.

Ο ταξιδιωτικός όμιλος θα πραγματοποιεί, πλέον, πτήσεις από Stansted, Bournemouth και Exeter, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στους κορυφαίους προορισμούς των Βρετανών ταξιδιωτών. Για πρώτη φορά, η TUI UK & Ireland θα συνδέσει την Κω με τα αεροδρόμια Bournemouth και Exeter, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη γραμμή Stansted-Kos, η οποία είχε διακοπεί από την προ πανδημίας περίοδο, το 2019.

Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους top καλοκαιρινούς προορισμούς της TUI Αυστρίας για το 2026, βάσει των προκρατήσεων. Στους τρεις πρώτους σε ζήτηση προορισμούς για τους Αυστριακούς είναι το Ηράκλειο σε Κρήτη και η Ρόδος που ακολουθούν την Αττάλεια στην Τουρκία.

Ενισχύεται σημαντικά η Αθήνα

Στην ίδια κατεύθυνση, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας προσθέτει στο δίκτυό του οκτώ νέους προορισμούς για το 2026. Ετσι, στο πρόγραμμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα προστεθούν φέτος το Δελχί, η Βομβάη, το Ντάλας, το Γκντανσκ, η Κλουζ, η Τιμισοάρα, το Ταλίν και η Σεούλ. Η ινδική αεροπορική εταιρία IndiGO ξεκίνησε, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, πτήσεις μεταξύ Βομβάης και Αθήνας και μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, τα δρομολόγια μεταξύ Δελχί και Αθήνας. Αργότερα, εντός του Μαρτίου, η Aegean θα ξεκινήσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσει τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Από τον προσεχή Απρίλιο η Korean Air, η οποία θα προσγειωθεί για πρώτη φορά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα εκτελεί πτήσεις charter μεταξύ Σεούλ και Αθήνας. Στους νέους προορισμούς που προστίθενται στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου της Αθήνας περιλαμβάνεται και το Ταλίν της Εσθονίας, με την airBaltic να ξεκινά δρομολόγια στις 29 Απριλίου.

Για πρώτη φορά θα συνδεθεί φέτος η Αθήνα με το Γκντανσκ της Πολωνίας. Το δρομολόγιο θα εκτελείται αποκλειστικά από τη Wizz Air, από την 1η Μαΐου. Ενισχυμένη θα είναι φέτος η συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας με δύο νέα δρομολόγια. Η πρώτη σύνδεση που θα προστεθεί στο δίκτυο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι εκείνη μεταξύ της Αθήνας και της Κλουζ. Το δρομολόγιο θα εκτελείται από τη ρουμανική αεροπορική εταιρία AnimaWings, η οποία θα εκτελεί και δρομολόγια μεταξύ της Αθήνας και της Τιμισοάρα.

Τέλος, η American Airlines αναπτύσσει περαιτέρω το πτητικό έργο της με την προσθήκη του δρομολογίου Αθήνα-Ντάλας, με τον συνολικό αριθμό των απευθείας συνδέσεών της να ανέρχεται στις εννέα. Το «Αθήνα-Ντάλας» θα είναι το πέμπτο δρομολόγιο της American Airlines προς τις ΗΠΑ.