Σύμφωνα με τη βαυαρική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:50 το πρωί, στην κεντρική είσοδο του σταθμού, σε ώρα αιχμής με αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ο δράστης πλησίασε το περίπτερο και επιτέθηκε διαδοχικά σε τρεις άνδρες, ηλικίας 68, 55 και 51 ετών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά με μαχαίρι. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο, με επιβάτες και περαστικούς να απομακρύνονται πανικόβλητοι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σκηνές έντασης με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται κοντά σε βασικές εισόδους και πλατείες του σταθμού, γεγονός που αύξησε τον αριθμό των παρευρισκόμενων τη στιγμή του συμβάντος.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που βρισκόταν στο σημείο με πολιτικά, μαζί με άλλους πολίτες, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 35χρονο μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις. Λίγο αργότερα κατέφθασαν δυνάμεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας και ασθενοφόρα, με τις αρχές να προχωρούν στην προσωρινή σύλληψη του δράστη και στην παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα, με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι τα τραύματά τους δεν είναι απειλητικά για τη ζωή.

Η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε προληπτικά, η πρόσβαση περιορίστηκε και η κυκλοφορία στην ευρύτερη ζώνη διακόπηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 35χρονου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για το ιστορικό και τη διαμονή του στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το κίνητρο της επίθεσης.

Η εισαγγελία έχει ενημερωθεί και θα αποφασίσει για τις ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν, βάσει των ευρημάτων της έρευνας. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση πριν την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.