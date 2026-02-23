Ο Κύρος Λόντος, διακεκριμένος αρχιτέκτονας και εικαστικός, γεννημένος στη Λεμεσό της Κύπρου, παρουσιάζει τη νέα του ατομική έκθεση δίνοντάς μας το εισιτήριο για να εισέλθουμε «Στους Κήπους της Εδέμ», στην Γκαλερί Αργώ, σε επιμέλεια της Αλέξιας Κ. Σερέζη.

Πρόκειται για μια διαφορετική εικαστική πρόταση, που προσφέρει στον επισκέπτη μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Τα έργα του με έντονες αιχμές και καμπύλες, σε πολύ ιδιαίτερα σχήματα -είτε επιτοίχια είτε γλυπτά- ξεφεύγουν από το πλαίσιο, είναι φτιαγμένα σε ξύλο και χρωματισμένα με ακρυλικά χρώματα. Πάνω τους διακρίνεις πλάσματα διαφορετικά, αλλά και καρδιές, λουλούδια, πουλιά, είναι οι κήποι που δημιούργησε ο Κύρος Λόντος με πολύ ξεχωριστό τρόπο. Αν τα δεις λίγο καλύτερα, θα συνειδητοποιήσεις ότι μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ως εικαστικά αντικείμενα, αλλά και ως μέρη μεγαλύτερων συνθέσεων, ανά ομάδες. Είναι γεγονός, τα έργα ανά επτά ή δώδεκα ενώνονται και σχηματίζουν ευρύτερα σύνολα, συγκροτώντας «οικογένειες» έργων με κοινή δομή και εικαστική γλώσσα.

Η πορεία του στην τέχνη ξεκίνησε, το 1989, στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε την πρώτη του έκθεση με τίτλο «Μεταμόρφωση», που αφορούσε τρισδιάστατες κατασκευές με ποικίλα υλικά. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, σπούδασε αρχιτεκτονική, φωτογραφία και ζωγραφική, δούλευε και μέστωνε, όπως λέει ο ίδιος. Εκεί έμεινε για μία δεκαετία, για να επιστρέψει στη συνέχεια στην Κύπρο και να ξεκινήσει την παράλληλη πορεία του στην αρχιτεκτονική και την τέχνη.

Ο Κύρος Λόντος μάς ξεναγεί στην έκθεσή του, που στήθηκε με φαντασία, άποψη και μεράκι από την Αλέξια Κ. Σερέζη. Αμεσα γίνεται αντιληπτή η διάθεσή του να προσφέρει μαγεία, να ξεφύγει από το συμβατό και το καθιερωμένο.

Τι σημαίνουν για εσάς οι Κήποι της Εδέμ;

Ο τίτλος της έκθεσης «Στους Κήπους της Εδέμ» συνιστά για εμένα τη μήτρα της θεματικής μου έμπνευσης. Ο πρωταρχικός αυτός κήπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ίδια τη ζωή ως αφετηρία της δημιουργίας, καθώς και με τις έννοιες της ευφορίας, της πληρότητας, της υπόσχεσης, αλλά και της συνακόλουθης ευθύνης.

Πρόκειται για τη δεύτερη ενότητα της συγκεκριμένης εργασίας. Η πρώτη παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2022, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λεμεσού και του Δήμου Λεμεσού, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Με την Γκαλερί Αργώ συνεργάστηκα για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Art Athina τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς έχω την πολύτιμη και συνεπή στήριξη της ιδιοκτήτριας, Αλέξιας Κ. Σερέζη.

Τα έργα σας είναι εξαιρετικά ιδιαίτερα. Απελευθερωμένα από το πλαίσιο του καμβά. Θελήσατε, έτσι, να σχηματοποιήσετε τη δική σας εικαστική γραφή;

Θεωρώ πως όλες οι τέχνες αποτελούν, ανεξαιρέτως, διαδρομές διαρκούς διερεύνησης. Ως τέτοια διαδικασία, η τέχνη άλλοτε ρέει απρόσκοπτα και άλλοτε προσκρούει σε δημιουργικά εμπόδια. Σε μία συγκεκριμένη φάση της ζωής μου, επέλεξα συνειδητά να θέσω σε δεύτερη μοίρα τη ζωγραφική, προκειμένου να αφοσιωθώ στην αρχιτεκτονική, η οποία αποτελεί την επιτομή των ενδιαφερόντων μου. Οταν οι συνθήκες μού επέτρεψαν να καλωσορίσω ξανά τη ζωγραφική, ένιωσα αρχικά μια δημιουργική στειρότητα, εγκλωβισμένος στο περιοριστικό σχήμα του ορθογώνιου καμβά. Η απελευθέρωση ήρθε ως μια «ακούσια επιφοίτηση»: το ορθογώνιο πλαίσιο αποδομήθηκε στη σκέψη μου και θρυμματίστηκε σε ποικίλα σχήματα. Αυτή η μετάβαση διαμόρφωσε την προσωπική μου εικαστική γραφή, υπό τον γενικό τίτλο «Στους Κήπους της Εδέμ».

Στα έργα σας κρύβονται ζωικά και ανθρώπινα στοιχεία συνδυασμένα. Σαν να δημιουργείτε έναν νέο κόσμο με δικά σας όντα.

Στο έργο μου επιδιώκω τη δημιουργία ενός προσωπικού κόσμου, μιας εναλλακτικής εκδοχής όπου φυτά και ζωντανά συνυπάρχουν, αλληλοσυμπληρώνονται και μεταλλάσσονται. Πρόκειται για μια διαδικασία αποδοχής και αναγέννησης, απαλλαγμένη από μεσαιωνικές δεισιδαιμονίες, εκφοβισμούς ή πρακτικές απόρριψης και χλευασμού.

Τι θέλετε να προσφέρετε στο κοινό μέσα από το έργο σας;

Η απάντηση στο ερώτημά σας μπορεί να συνοψιστεί σε μία και μόνο λέξη: «χαρά». Αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος: να προσφέρω στον θεατή το αίσθημα της αυθεντικής και ανυπόκριτης χαράς.

Πόσο οι αρχιτεκτονικές σας σπουδές και η ενασχόλησή σας με την αρχιτεκτονική έχουν επηρεάσει το εικαστικό σας έργο;

Η αρχιτεκτονική, ως πεδίο που συνενώνει τις ποικίλες ενασχολήσεις μου, έχει επηρεάσει καταλυτικά το εικαστικό μου έργο, λειτουργώντας αμφίδρομα. Είναι κοινός τόπος ότι οι τέχνες παρουσιάζουν επάλληλες επιφάνειες. Οσο εμβαθύνει κανείς σε αυτές τόσο ανακαλύπτει τους κοινούς τόπους τους, μια αποκάλυψη που οδηγεί, αναπόφευκτα, στη διεύρυνση της καλλιτεχνικής σκέψης.

Τα έργα σας μπορούν να στέκονται μόνα τους ή ανά ομάδες να σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη σύνθεση. Μιλήστε μας για αυτές τις συνθέσεις. Τι αναπαριστούν;

Τα έργα μου, τα οποία δημιουργούνται σε ενότητες των 5 έως 12 κομματιών, αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης «εικαστικής οικογένειας». Οπως τα μέλη μιας φυσικής οικογένειας μοιράζονται κοινό DNA και δεσμούς, αλλά οφείλουν να υφίστανται ως αυτόνομες οντότητες, έτσι και οι πίνακές μου διατηρούν την ατομική ακεραιότητά τους. Παρόλο που μπορούν να συντεθούν ως παζλ σε ένα ενιαίο, μεγαλύτερο έργο, επιδιώκω να στέκουν αυτόνομα. Η γραμμή επαφής τους συμβολίζει το κοινό τους υπόβαθρο, αλλά και τη συλλογική εμπειρία τους, η οποία άλλοτε είναι αρμονική και άλλοτε αιχμηρή.

Χρησιμοποιείτε ως κύριο υλικό το ξύλο. Γιατί το επιλέγετε;

Επιλέγω το ξύλο (plywood) ως βασικό υλικό, καθώς η φύση του επιτρέπει την ακριβή κοπή και τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων σχημάτων που απαιτεί η σύνθεσή μου.

Ζήσατε για δέκα χρόνια στη Νέα Υόρκη, όπου κάνατε και την πρώτη σας έκθεση. Δεν σκεφθήκατε να μείνετε μόνιμα στην Αμερική;

Το κεφάλαιο της Αμερικής, και ειδικότερα της Νέας Υόρκης, παρά τις προκλήσεις του, υπήρξε για εμένα ένας ακόμη «Κήπος της Εδέμ». Παρά τη σκέψη της μόνιμης εγκατάστασης, επέλεξα συνειδητά να μην αφήσω την τύχη να αποφασίσει για εμένα και επέστρεψα στην Κύπρο. Είναι μια απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ, αν και παραμένω συμφιλιωμένος με κάθε εκδοχή της πορείας μου.

Μιας και κατάγεστε και ζείτε στη Λεμεσό, θα ήθελα να μας μιλήσετε για την εικαστική κίνηση εκεί. Υπάρχει εικαστική ζωή, το κοινό ενδιαφέρεται για την τέχνη;

Η Λεμεσός αποτελεί, πλέον, μια σύγχρονη πόλη που κατορθώνει να γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Στον τομέα των εικαστικών τεχνών, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μια δυναμική εξέλιξη που παρακολουθώ στενά.

Τι θα σας απασχολήσει στην επόμενη έκθεσή σας;

Στις επόμενες εκθέσεις μου, πρωταρχικό μέλημά μου παραμένει η καλλιτεχνική και προσωπική εξέλιξή μου μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση των Κήπων της Εδέμ μου.

«Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε από την εφηβεία»

Πολυσχιδής προσωπικότητα, ο Κύρος Λόντος, εκτός από την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, παράλληλα ασχολείται και με τη σύνθεση μουσικής. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της έκθεσης, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε μουσική συνάντηση με τραγούδια σε μουσική Κύρου Λόντου και στίχους Paolo Paiocco, ενώ παρουσιάστηκαν και αποσπάσματα από την όπερα «Τραβιάτα» του Βέρντι, τα οποία ερμήνευσαν η σοπράνο Μαρία Παπαϊωάννου και ο βαρύτονος Πέτρος Σαλάτας. Πιάνο έπαιξε ο Piergiorgio Del Nunzio.

Τι είναι για τον Κύρο Λόντο η δημιουργική προσέγγισή του στη μουσική;

Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε από την εφηβεία, με κύριο όργανο την ακουστική κιθάρα. Η μουσική συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αντίληψη των τεχνών ως μια ενιαία «ομπρέλα» κάτω από την οποία όλα τα μέσα αλληλοϋποστηρίζονται. Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζομαι με δισκογραφική εταιρία στην Ελλάδα, κυκλοφορώντας τραγούδια σε δικούς μου στίχους και μουσική. Παράλληλα, ολοκλήρωσα ένα μουσικό έργο σε συνεργασία με τη σοπράνο Μαρία Παπαϊωάννου, σε στίχους του Paolo Paiocco και ενορχήστρωση του Ανδρέα Γιωργαλλή. Προσδοκούμε σύντομα στην παρουσίασή του με συμφωνική ορχήστρα. Αυτές οι συγκυρίες δεν είναι για εμένα απλές συμπτώσεις, αλλά μια μορφή ευλογίας που προκαλεί δέος και βαθιά ευγνωμοσύνη προς την ίδια τη ζωή.

Info

«ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ»

ΚΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΥ: Γκαλερί Αργώ (Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 2107249333 website: www.argo-gallery.gr)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εως 7 Μαρτίου