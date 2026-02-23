Σύμφωνα με το ABC News, πολλοί θεατές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του τροχαίου σε αγώνα demolish derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα, όταν ένα αυτοκίνητο διέλυσε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και εισέβαλε στο πλήθος, παρασύροντας τους θεατές. Ευτυχώς, το όχημα δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, περιορίζοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Several spectators were hurt in a crash at a demolition derby in Tulsa, Oklahoma, when of the cars broke through a safety barrier and went into the crowd. Police said there were no serious injuries, but the event was shut down after the incident. https://t.co/kHsY4PUCnY pic.twitter.com/x6hu9dHRnr — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να χάνει τον έλεγχο, να μην στρίβει και να προχωρά ευθεία, παρασύροντας το προστατευτικό κιγκλίδωμα πριν συγκρουστεί με τους θεατές, προκαλώντας στιγμιαία πανικό στην εκδήλωση.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο η εκδήλωση διακόπηκε άμεσα μετά το περιστατικό.