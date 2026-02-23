«Το Μεξικό πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έκρηξη» βίας στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»

Ένα κύμα βίας ξέσπασε στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του πιο καταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών της χώρας κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του.

Ο Νεμέσιο Οσεγουέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν ο ηγέτης του φοβερού καρτέλ ναρκωτικών Jalisco New Generation (CJNG) και πέθανε μετά από σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των υποστηρικτών του και του στρατού την Κυριακή (22/02).

Τέσσερα μέλη του CJNG σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην πόλη Ταπάλπα, στην κεντρική-δυτική πολιτεία Χαλίσκο, ενώ τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Τα αντίποινα για το θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών οδήγησαν σε εξάπλωση της βίας σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, με το CJNG να μπλοκάρει δρόμους με καμένα οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής υπήρξαν αναφορές για ένοπλους άνδρες στους δρόμους του Χαλίσκο και αλλού.

Μάρτυρες κατέγραψαν με τις κάμερές τους στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα, μιας από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

Ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λεμούς Ναβάρο, κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην πολιτεία, διακόπτοντας όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες και ακυρώνοντας μαζικές εκδηλώσεις και μαθήματα με φυσική παρουσία. Τουρίστες που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters περιέγραψαν την παραθεριστική πόλη Πουέρτο Βαγιάρτα ως «ζώνη πολέμου».

#AlMomento Se reportan detonaciones de arma de fuego en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 📹: Cortesía pic.twitter.com/lz8u6ROyRL — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) February 22, 2026

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, περίπου 250 οδοφράγματα είχαν στηθεί σε όλη τη χώρα, με 65 από αυτά να βρίσκονται στο Χαλίσκο, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS. Στην τελευταία ενημέρωσή του, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι τέσσερα οδοφράγματα παρέμεναν ενεργά στο Χαλίσκο.

Το υπουργικό συμβούλιο αναφέρει ότι 25 άτομα έχουν συλληφθεί, 11 για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε βίαιες πράξεις και 14 ακόμη για υποτιθέμενη λεηλασία και πλιάτσικο. Κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, καταστήματα πυρπολήθηκαν και περίπου 20 υποκαταστήματα τραπεζών δέχθηκαν επιθέσεις, πρόσθεσε.

📌En los cruces de la Calzada Independencia y Javier Mina, en el corazón de Guadalajara, dos vehículos fueron incendiados por hombres armados, según relataron algunos testigos. 📹 Cortesía pic.twitter.com/5VxgpMhPYr — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) February 22, 2026

Ποιος ήταν ο «Ελ Μέντσο», ο πρώην αστυνομικός που έγινε βαρόνος ενός εξαιρετικά βίαιου καρτέλ στο Μεξικό

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», που σκοτώθηκε στο Μεξικό από τις ειδικές δυνάμεις την Κυριακή (22/02), ήταν συνιδρυτής και ηγέτης μιας συμμορίας που τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί στην πιο ισχυρή εγκληματική οργάνωση της χώρας: Το καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Αν και λιγότερο γνωστό διεθνώς από το καρτέλ Σιναλόα του πλέον φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, το CJNG είναι πολύ γνωστό στο Μεξικό, όπου φημίζεται για την υπερβολική βία και το μεγάλο, στρατιωτικού τύπου οπλοστάσιό του.

Το καρτέλ, με έδρα την πολιτεία Χαλίσκο, είναι ένα από τα πιο επιθετικά στις επιθέσεις του εναντίον του στρατού – συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων – και είναι πρωτοπόρο στην εκτόξευση εκρηκτικών από drones και στην εγκατάσταση ναρκών. Μια προσπάθεια σύλληψης του Ελ Μέντσο, με πραγματικό όνομα Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγουέρα Θερβάντες, ενός 59χρονου πρώην αστυνομικού, κατέληξε άσχημα το 2015, όταν μέλη της συμμορίας του καρτέλ κατέρριψαν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο με εκτοξευτή ρουκετών.

Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Το 2020, πραγματοποίησε μια θρασύτατη απόπειρα δολοφονίας με χειροβομβίδες και ισχυρά τουφέκια στο κέντρο της Πόλης του Μεξικού εναντίον του τότε αρχηγού της αστυνομίας της πρωτεύουσας και νυν ομοσπονδιακού υπουργού Ασφάλειας.

Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Εδουάρδο Γουερέρο δήλωσε το 2021 ότι οι Αρχές βόρεια και νότια των συνόρων των ΗΠΑ θεωρούσαν την ομάδα ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. «Διαθέτουν τεράστια χρηματικά ποσά, όπλα τελευταίας γενιάς, παραστρατιωτικές ομάδες και οχήματα στρατιωτικού τύπου… και αποτελούν μια πολύ σοβαρή πρόκληση για την [μεξικανική] κυβέρνηση – κυρίως σε μικρές και μεσαίες πόλεις, όπου μια ομάδα 50 μελών του καρτέλ μπορεί προφανώς να νικήσει οποιαδήποτε τοπική αστυνομική δύναμη».

Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) θεωρεί το καρτέλ τόσο ισχυρό όσο το καρτέλ Σιναλόα, με παρουσία και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, σημειώνει ο Guardian. Είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές κοκαΐνης στην αγορά των ΗΠΑ και, όπως και το καρτέλ Σιναλόα, κερδίζει δισεκατομμύρια από την παραγωγή φαιντανύλης και μεθαμφεταμινών. Το Σιναλόα, ωστόσο, έχει αποδυναμωθεί από εσωτερικές διαμάχες μετά την απώλεια των ηγετών του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα και Γκουζμάν, οι οποίοι βρίσκονται και οι δύο υπό την κράτηση των ΗΠΑ.

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Ο Ελ Μέντσο καταγόταν από την Αγκουιλίγια στη γειτονική πολιτεία Μιτσοάκαν. Από τη δεκαετία του 1990 είχε σημαντική συμμετοχή σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Όταν ήταν νεότερος, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή ηρωίνης από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια το 1994 και εξέτισε ποινή φυλάκισης σχεδόν τριών ετών.

Μετά την αποφυλάκισή του επέστρεψε στο Μεξικό και επανήλθε στη διακίνηση ναρκωτικών με τον βαρόνο των ναρκωτικών Ιγνάσιο Κορονέλ Βιγιαρεάλ, γνωστό και ως «Νάτσο Κορονέλ». Μετά το θάνατο του Βιγιαρεάλ, ο Ελ Μέντσο και ο Ερίκ Βαλένσια Σαλαζάρ, γνωστός και ως «Ελ 85», ίδρυσαν το CJNG περίπου το 2007.

Αρχικά εργάζονταν για το καρτέλ Σιναλόα, αλλά τελικά διαχώρισαν τις πορείες τους και για χρόνια τα δύο καρτέλ μάχονταν για την επικράτηση σε ολόκληρο το Μεξικό.

Μια φήμη του υποκόσμου υποδηλώνει ότι ο διαχωρισμός προκλήθηκε από έναν ναρκομανή της Γκουανταλαχάρα που έχυσε ένα ποτήρι τσάι ιβίσκου πάνω σε έναν αντίπαλό του κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην ανατολική πλευρά της πόλης. Το φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό φέρεται να προκάλεσε μια αιματηρή και περίπλοκη σειρά προδοσιών, πυροβολισμών και σφαγών.

Σε αντίθεση με τον Ελ Τσάπο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του Σον Πεν για να μετατρέψει την εγκληματική του ζωή σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, ο Ελ Μέντσο προτιμά τις σκιές. Υπάρχουν λίγες φωτογραφίες του. Από το 2017, ο Ελ Μέντσο είχε κατηγορηθεί αρκετές φορές στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Η πιο πρόσφατη κατηγορία, που κατατέθηκε στις 5 Απριλίου 2022, ήταν για συνωμοσία και διανομή ελεγχόμενων ουσιών (μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και φεντανύλη) με σκοπό την παράνομη εισαγωγή τους στις ΗΠΑ και τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά τη διάρκεια και σε σχέση με αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών. Ο Ελ Μέντσο κατηγορήθηκε επίσης βάσει του νόμου Drug Kingpin Enforcement Act για τη διεύθυνση μιας συνεχιζόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε προσφέρει αμοιβή έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Ελ Μέντσο.

Το πλήγμα κατά ενός καρτέλ θα μπορούσε να αποτελέσει διπλωματικό επίτευγμα

Ο Νταβίντ Μορά, αναλυτής του International Crisis Group για το Μεξικό, δήλωσε στο Associated Press ότι η σύλληψη και η έκρηξη βίας σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής στην προσπάθεια της προέδρου της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ να καταπολεμήσει τα καρτέλ και να ανακουφίσει τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Μεξικό να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου του συχνά θανατηφόρου ναρκωτικού φαιντανύλη, απειλώντας να επιβάλει περισσότερους δασμούς ή να αναλάβει μονομερή στρατιωτική δράση εάν η χώρα δεν παρουσιάσει αποτελέσματα.

Υπήρχαν πρώιμα σημάδια ότι οι προσπάθειες του Μεξικού έγιναν δεκτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρέσβης των ΗΠΑ Ρον Τζόνσον αναγνώρισε την επιτυχία των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων και τη θυσία τους σε μια δήλωση την Κυριακή (22/02) το βράδυ. Πρόσθεσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και της προέδρου Σέινμπαουμ, η διμερής συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα».

Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να ανοίξει το δρόμο για περισσότερη βία, καθώς αντίπαλες εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται το πλήγμα που δέχτηκε το CJNG, είπε ο Μόρα. «Αυτή μπορεί να είναι μια στιγμή κατά την οποία οι άλλες ομάδες βλέπουν ότι το καρτέλ έχει αποδυναμωθεί και θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να επεκτείνουν τον έλεγχό τους και να αποκτήσουν τον έλεγχο του Καρτέλ Χααλίσκο σε αυτές τις πολιτείες», είπε.

«Από τότε που η Πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέλαβε την εξουσία, ο στρατός είναι πολύ πιο επιθετικός και μαχητικός έναντι των εγκληματικών ομάδων στο Μεξικό», είπε ο Μόρα. «Αυτό σηματοδοτεί στις ΗΠΑ ότι αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε πληροφορίες, το Μεξικό μπορεί να τα καταφέρει, δεν χρειαζόμαστε αμερικανικές δυνάμεις στο μεξικανικό έδαφος».

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ κάλεσε σε ηρεμία και οι Αρχές ανακοίνωσαν αργά την Κυριακή (22/02) ότι είχαν απομακρύνει τα περισσότερα από τα 250 οδοφράγματα του καρτέλ σε 20 πολιτείες. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες για την επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη του καρτέλ και επαινέσε τον στρατό του Μεξικού για την εξουδετέρωση ενός από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες και στις δύο χώρες.

Το Μεξικό ήλπιζε ότι ο θάνατος των μεγαλύτερων διακινητών φαιντανύλης στον κόσμο θα μείωνε την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ να λάβει περισσότερα μέτρα κατά των καρτέλ, αλλά πολλοί παρέμειναν κρυμμένοι και σε εγρήγορση, περιμένοντας να δουν την αντίδραση του ισχυρού καρτέλ.

Μεξικό: 2.500 στρατιώτες ενισχύουν το Χαλίσκο μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».