Συγκεκριμένα, το τριήμερο του καρναβαλιού (20-22/2) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 512 έκτακτα περιστατικά.

Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.

Σημειώνεται ότι, στην τελετή καύσης του καρνάβαλου, υπήρξε και παρουσία της ναυαγοσωστικής ομάδας, με το διασωστικό σκύλο ναυαγοσώστη , την Ήρα, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εν πλω.