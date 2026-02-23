

Λίγες ώρες αργότερα, σημειώθηκε νέο ρήγμα κοντά στον οικισμό της Μάνδρας, προκαλώντας ξανά μαζική εισροή νερού στην περιοχή.

Το ρήγμα στη Μάνδρα έχει ήδη οδηγήσει σε πλημμύρα αγροτικών εκτάσεων, ενώ οι Αρχές έχουν επιβάλει αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης για λόγους ασφαλείας. Στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, το ανάχωμα κατέρρευσε σε μήκος περίπου 40 μέτρων, με αποτέλεσμα να καλυφθούν από νερό περίπου 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Συνολικά, εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων, που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον Δήμο Σουφλίου, έχουν πλημμυρίσει, πλήττοντας υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και περιουσίες.

Οι Αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τη μετακίνηση της υδρολογικής πίεσης προς τα νοτιότερα τμήματα του ποταμού Έβρου, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.