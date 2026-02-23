Στην Κινέτα σημειώθηκε νωρίτερα μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα υπάρχουν επίσης από τα Μέγαρα έως το Μεγάλο Πεύκο, ενώ και στην Αθηνών – Λαμίας παρατηρείται αυξημένο φόρτο οχημάτων.

Η Τροχαία έχει απαγορεύσει τη διέλευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για να διευκολυνθεί η κίνηση, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 47.300 αυτοκίνητα κινήθηκαν εκτός Αττικής μέσω της Αθηνών – Κορίνθου και πάνω από 41.000 μέσω της Αθηνών – Λαμίας.

Σημαντική κίνηση καταγράφεται σήμερα στα ΚΤΕΛ, καθώς περισσότερα από 150 δρομολόγια από την Πάτρα φέρνουν στην Αθήνα πλήθος εκδρομέων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οι αποβάθρες ζωντανεύουν με τους επιβάτες να ταξιδεύουν ακόμη και με τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και τη ζωντάνια της Πάτρας στον σταθμό του Κηφισού.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να ελέγχουν την πρόσβαση και να απαγορεύουν στα Ι.Χ. να εισέρχονται στο χώρο των ΚΤΕΛ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των επιβατών.