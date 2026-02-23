Σύμφωνα με το patrisnews.com, δύο επιβατικά Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά υπό συνθήκες που εξετάζονται, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα, εκ των οποίων ένας φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι έπαθαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, ενώ η Τροχαία βρέθηκε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.
