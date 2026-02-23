Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «παγώσει» τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της με τις ΗΠΑ και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών.