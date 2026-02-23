Οι άνδρες, 34 και 40 ετών, εργαζόταν για την ιδιωτική εταιρεία Moran Security Group και είχαν αναλάβει να παρακολουθούν το πλήρωμα και να συλλέγουν πληροφορίες. Ένας εξ αυτών είναι πρώην αστυνομικός που είχε συνεργαστεί με την παραστρατιωτική ομάδα Wagner υπό τον εκλιπόντα Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Το πλοίο Boracay, μέρος ενός στόλου γερασμένων δεξαμενόπλοιων με σημαίες τρίτων χωρών, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της Δύσης εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Τον Ιανουάριο του 2026, το αναχαίτισε στη Μεσόγειο το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό με τη βοήθεια βρετανικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με πηγές, οι Ρώσοι πράκτορες εξασφάλιζαν την προστασία του πλοίου και ότι ο καπετάνιος εκτελούσε τις εντολές που εξυπηρετούσαν τα ρωσικά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωναν πληροφορίες. Το Boracay συνδέεται επίσης με μυστηριώδεις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε χώρες όπως η Δανία, δράσεις που αποδίδονται σε υβριδικό πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ο Κινέζος καπετάνιος και ο πρώτος αξιωματικός είχαν τεθεί υπό κράτηση τον Οκτώβριο, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους, ενώ ο καπετάνιος πρόκειται να δικαστεί ερήμην στη Μπρεστ για άρνηση συμμόρφωσης. Η παρουσία των Ρώσων πρακτόρων επιβεβαιώθηκε από τον δικηγόρο του.