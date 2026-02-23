Φτιάξτε τραγανές μπρουσκέτες: Κόψτε τη λαγάνα σε φετούλες και φρυγανίστε ή ψήστε στο φούρνο για 3-4′ μόνο. Ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο ή λάδι τρούφας και συνοδεύστε με ντοματίνια, προσούτο, μοτσαρέλα, flakes παρμεζάνας.

Ώρα για δικά σας κρουτόν: Γιατί να τα αγοράζετε από τη στιγμή που μπορείτε να τα φτιάξετε μόνες σας; Κόψτε τη λαγάνα σε κυβάκια και ψήστε στο γκριλ ραντίζοντας με ελαιόλαδο! Αν σας αρέσει, προσθέστε πάπρικα.

Φτιάξτε κεφτεδάκια: Το ψωμί της λαγάνας που περίσσεψε είναι το πιο ωραίο ψωμί για τους κεφτέδες και τα μπιφτέκια, εφόσον το μουσκέψετε.