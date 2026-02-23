Η οικογένεια επέλεξε έναν γραφικό λόφο για τη γιορτινή τους εξόρμηση και ακολούθησε το παραδοσιακό έθιμο, πετώντας χαρταετό. Ο Κώστας Μπακογιάννης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες και βίντεο από την προσπάθειά τους, μεταφέροντας το κλίμα της ημέρας.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Σία Κοσιώνη ποζάρει μαζί με τον 9χρονο γιο τους, αποτυπώνοντας μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

«Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!», έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτηση του:

Αν και ο χαρταετός τους ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, η πορεία του δεν είχε την αναμενόμενη κατάληξη, καθώς μπλέχτηκε σε έναν θάμνο. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αντιμετώπισε το απρόοπτο με διάθεση αυτοσαρκασμού, κάνοντας χιουμοριστικό σχόλιο για την εξέλιξη. Παράλληλα, έστειλε τις ευχές του για «Καλή Σαρακοστή» και υπογράμμισε πως πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία.