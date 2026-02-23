Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε ότι «έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες» και επισήμανε πως «δεν στεκόμαστε στο παρελθόν και τα όποια άσχημα αποτελέσματα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι πιθανότητες είναι εκεί» και πως «θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας».

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για:

– Τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν και τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για την ανατροπή: «Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται. Να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε περισσότερη κατοχή. Να έχουμε πιο καλή κατοχή και να κλέβουμε πιο πολύ τις μπάλες».

– Την ψυχολογία της ομάδας ενόψει του σημαντικού αγώνα: «Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο αύριο και στο μέλλον και δεν στεκόμαστε στο παρελθόν και τα όποια άσχημα αποτελέσματα».

– Το εάν θα μιλήσει στους παίκτες του πριν το ματς, χρησιμοποιώντας την ομιλία του στην ανατροπή με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το 2024 (σ.σ. ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 4-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Europa Conference League, αλλά επικράτησε στη ρεβάνς με 6-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά): «Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω εκείνη την ομιλία. Έχει περάσει πολύς καιρός. Δεν θα σκεφτόμαστε το τότε, αλλά να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει το “πρέπει” στο μυαλό μας, αλλά υπάρχει το να θέλουμε να νικήσουμε και, εάν καταφέρουμε να νικήσουμε με πάνω από δύο γκολ, ακόμα καλύτερα».

– Το χρονικό σημείο που θα μπει το γκολ και αν έχει σημασία εάν θα επιτευχθεί στο 20ό λεπτό ή στο 70ό: «Δεν στέκομαι στο ποιός και στο ποιό λεπτό. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προβλέψεις. Στο Καραϊσκάκη τους πήρε μια ώρα, αλλά μέσα σε δύο λεπτά έβαλαν δύο γκολ. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε κίνδυνο, να έχουμε τον ρυθμό μας και μία κανονικότητα. Να μην περιοριζόμαστε στο εάν θα μπει γκολ στο 20΄ ή στο 70΄».

– Τις δηλώσεις του τεχνικού της Λεβερκούζεν: «Όλα αυτά δείχνουν πώς μας σέβονται. Αλλά σε αυτό το επίπεδο όλοι σέβονται. Πρέπει να τους δείξει ότι αύριο πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα ακόμα παιχνίδι».

– Το παρελθόν της ομάδας σε επίπεδο προκρίσεων: «Νομίζω ότι μόνο με την έννοια ότι έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, νομίζεις ότι θα το ξανακαταφέρεις. Είναι δύσκολο να ξανασυμβεί. Είναι σαν να κερδίζεις το Champions League. Δεν σημαίνει ότι θα το ξανακερδίσεις. Εμείς θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Οταν έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, πιστεύεις ότι μπορεί να το καταφέρεις ξανά. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε το φαβορί».

Από πλευράς των παικτών του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις ο Ροντινέι, ο οποίος τόνισε ότι «θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες» για την πρόκριση. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος μπακ μίλησε αναλυτικά:

– Για τον κόσμο της ομάδας: «Πάντα θα είμαστε ευγνώμονες για τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πώς και αύριο θα είναι στο πλευρό μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρεψουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό».

– Για τις στατικές φάσεις: «Οι στατικές φάσεις είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να επιτευχθούν γκολ απ’ αυτές. Φυσικά, στόχος είναι να σκοράρουμε με κάθε τρόπο, Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας».

– Για το αν υπάρχει πίστη μετά απ’ αυτό που έγινε με τη Μακάμπι το 2024: «Εγώ και οι συμπαίκτες μου δεν στεκόμαστε στο παρελθόν. Ούτε στα ματς με τη Μακάμπι, ούτε σε αυτά με την Άστον Βίλα. Ανήκουν στο παρελθόν και ήταν άλλη διοργάνωση. Είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού και φοράμε τη φανέλα του. Όταν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό για τον σύλλογο, θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες. Αν ήμουν οπαδός, θα το θυμόμουν αυτό που έγινε με τη Μακάμπι, αλλά δεν σημαίνει ότι, επειδή έγινε τότε, θα ξαναγίνει. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

– Για το αν νιώθουν πίεση: «Το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι πως θ’ ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Χάσαμε με τον κόσμο στο πλευρό μας στο πρώτο ματς. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά στο Champions League, την καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Πρέπει να απολαύσουμε το ματς, να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές. Δεν σκέφτομαι την πίεση. Να κάνουμε το καλύτερο, είναι ένα ματς του Champions League που το ονειρευόμασταν από παιδιά».