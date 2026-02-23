Στα θύματα περιλαμβάνονται τέσσερα μέλη του πληρώματος και έντεκα πολίτες, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί. Η επικοινωνία με το ελικόπτερο είχε χαθεί την Κυριακή το απόγευμα, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Chala Viejo στην επαρχία Caravelí, ενώ οι διασώστες επιβεβαίωσαν τον θάνατο όλων των επιβαινόντων. Το ελικόπτερο μετέφερε συγγενείς αξιωματικών και συμμετείχε σε επιχειρήσεις βοήθειας σε πλημμυροπαθείς και περιοχές με χιονοστιβάδες, αλλά η αναζήτηση δυσχέραναν οι κακές καιρικές συνθήκες.

Η Πολεμική Αεροπορία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και ανακοίνωσε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της συντριβής.