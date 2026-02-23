Ο Νικ δήλωσε αθώος, όπως συνηθίζεται στο αρχικό στάδιο της δίκης, ανεξαρτήτως της υπερασπιστικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τον κόσμο του Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο, όταν ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 70χρονη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ, έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές.
Η ψυχική κατάσταση του Νικ, που διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια πριν από χρόνια και αντιμετωπίζει προβλήματα με εξάρτηση από ουσίες, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη. Ο 32χρονος κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και θανατική ποινή, αν και η τελευταία δεν εφαρμόζεται στην Καλιφόρνια από το 2019.
Τον προηγούμενο μήνα, ο δικηγόρος του παραιτήθηκε αιφνιδίως και αντικαταστάθηκε από δημόσιο συνήγορο. Ο Νικ Ράινερ θα παραμείνει υπό κράτηση, αφού δεν του χορηγήθηκε αποφυλάκιση υπό όρους, και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου.
