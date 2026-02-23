Στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, η ίδια τόνισε ότι η μη συμφωνία για το επόμενο πακέτο κυρώσεων αποτελεί καθυστέρηση «και ένα μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε σήμερα». Η ίδια επισήμανε πως οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και πως «όλοι κατανοούν ότι η διπλωματία είναι προτιμότερη από τον πόλεμο».

Για το βέτο που άσκησε η Ουγγαρία, όχι μόνο στο πακέτο κυρώσεων, αλλά και στην αλλαγή στάσης σχετικά με το δάνειο των 90 δισ. στην Ουκρανία, το οποίο είχαν αποφασίσει οι ηγέτες τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κάλας ερωτήθηκε αν σχετίζεται με τις εκλογές στη χώρα τον προσεχή Απρίλιο, τονίζοντας πως αδυνατεί να καταλάβει το πολιτικό όφελος που θα προκύψει από αυτό. «Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η απόφαση στην οποία κατέληξαν όλοι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τώρα ανατρέπεται. Γνωρίζω ότι οι Πρόεδροι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρίσκονται αύριο στο Κίεβο και σίγουρα θα το θέσουν στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, καθώς αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον όρο συνεργασίας που προβλέπεται στις Συνθήκες», τόνισε.

Η ίδια, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία για το δάνειο των 90 δισ. στην Ουκρανία πρέπει να εφαρμοστεί, δεν απέκλεισε το σενάριο να καταφύγουν στη λύση της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. «Είχαμε το Σχέδιο Α, που ήταν η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε.

«Αλλά συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Σχέδιο Β, που περιλαμβάνει το σχέδιο των 90 δισ. Τώρα εργαζόμαστε με τα κράτη μέλη ώστε να σεβαστούν τη συμφωνία που έγινε σε επίπεδο ηγετών. Αν όμως, αυτό δεν λειτουργήσει, μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε στη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα μπορούσε να γίνει γρηγορότερα».

Όπως έκανε γνωστό η Κάγια Κάλας, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να επιβάλουν κυρώσεις σε περισσότερους ανθρώπους για μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Η ίδια ανακοίνωσε την απόφασή της να περιορίσει το μέγιστο μέγεθος της ρωσικής αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 40 άτομα. «Δεν θέλουμε εγκληματίες πολέμου και σαμποτέρ να κυκλοφορούν στους δρόμους μας», τόνισε.