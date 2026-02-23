Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.
Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.
Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.
Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.
Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».
