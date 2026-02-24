Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (21.2), όταν η μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών ΑμεΑ, είδε τον 64χρονο φερόμενο ως δράστη να ασελγεί σε βάρος της μιας κόρης της. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά και την δίδυμη αδερφή του 25χρονου θύματος.

Σήμερα τρίτη (24/2) ο 64χρονος παρουσιάστηκε με τη συνοδεία του δικηγόρου του στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με την μητέρα της 25χρονης που τον κατήγγειλε, ο άνδρας ήταν γνωστός τους επί χρονιά και συχνά βοηθούσε την οικογένεια.

Η γυναίκα όταν είδε τον 64χρονο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Κυψέλη: Τι είπε η κόρη του 64χρονου – «Με βίασε ο πατέρας μου όταν ήμουν 7 ετών»

Μαρτυρία που προβλήθηκε στο Star φέρνει στο φως επιπλέον σοβαρούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους ο ίδιος άνδρας φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και την κόρη του στην Αλβανία, όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Η ίδια περιέγραψε δημόσια την προσωπική της εμπειρία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση, μη με έδερνε, μη με σκότωνε. 7 χρονών ήμουν. Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια, θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, ο πατέρας της επιχείρησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της, παρουσιάζοντάς την ως ψυχικά ασταθή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα νότια προάστια. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον υποθάλπει άτομο από το περιβάλλον του, ενώ θεωρούν απίθανο να έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Η συμπλοκή μέσα στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού φέρεται να ήρθε σε άμεση σύγκρουση με τον 64χρονο, επιχειρώντας να τον αποτρέψει από το να διαφύγει. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη μεταξύ τους πάλη, με τον άνδρα να τη χτυπά, ενώ εκείνη προσπαθεί να τον συγκρατήσει έως ότου φτάσει η αστυνομία.

Η ίδια περιέγραψε τα γεγονότα λέγοντας: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Το περιστατικό σημειώθηκε στο μικρό διαμέρισμα όπου διαμένει η γυναίκα με τα δύο παιδιά της. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η μητέρα ανέφερε ότι αισθάνεται τυχερή, καθώς το υλικό από τις κάμερες κατέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, παρέχοντας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία στις Αρχές.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο 64χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται την ώρα που η ίδια απουσίαζε για εξωτερικές εργασίες να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε.

Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί, ο κατηγορούμενος είχε αποκτήσει σχέση οικειότητας με την οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Η γνωριμία του με τη μητέρα φέρεται να έγινε μέσω τοπικής ενορίας, ενώ κατά διαστήματα προσφερόταν να βοηθήσει σε καθημερινές ανάγκες, γεγονός που του είχε επιτρέψει να έχει πρόσβαση στο σπίτι.

Η ίδια αναφέρει ότι στη γειτονιά θεωρούνταν άνθρωπος «υπεράνω υποψίας», καθώς εξυπηρετούσε κατοίκους και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν.