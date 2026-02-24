Η απόφαση αφορά την περιοχή της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης και της υπερχείλισης του Ποταμός Έβρος.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, ζητήθηκε από τους δήμους και την Περιφέρεια να προχωρήσουν άμεσα στη σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), ώστε να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην περιοχή έξω από το Σουφλί, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή. Την Κυριακή (22/2) σημειώθηκε ρήξη στο κεντρικό ανάχωμα του ποταμού, στο τμήμα μεταξύ Κορνοφωλιά και Δαδιά, όπως μετέδωσε το evros-news.gr.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το e-evros.gr, οι τεράστιοι όγκοι νερού που καταφθάνουν από τη Βουλγαρία και την Τουρκία επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι παραπόταμοι Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταμος διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες νερού στον Έβρο, ο οποίος σε αρκετά σημεία έχει υπερβεί τα αναχώματα, πλημμυρίζοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υποδομές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα νερά έχουν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, όπως στο Πύθιο, ενώ έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένοι δρόμοι και προβλήματα στη σιδηροδρομική γραμμή. Παράλληλα, σπασμένα αναχώματα σε Αμόριο, Μάνδρα και Ψαθάδες έχουν ως αποτέλεσμα να καλυφθεί από νερά μεγάλο μέρος της γύρω περιοχής, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου.