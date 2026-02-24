Η διάκριση ήρθε μετά τη μεγάλη απήχηση του τραγουδιού «Εξηγήστε Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum. Το κομμάτι έφτασε στο Νο1 των trending videos στο ελληνικό YouTube, ξεπερνώντας τα 1,1 εκατ. views σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, ενώ κατέκτησε την κορυφή στο Shazam Viral Greece και υψηλές θέσεις στο Spotify Top 50.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Equal, που προωθεί τη γυναικεία παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή, η Ρία Ελληνίδου φιγουράρει στο εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ το τραγούδι της συμπεριλήφθηκε και στην Equal Global, με συμμετοχές από περισσότερες από 40 χώρες.