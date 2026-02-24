Η Ουκρανία αυτοπροσδιορίζεται ως συνταγματική δημοκρατία που αντιστέκεται στην αυταρχική επιθετικότητα. Η διεξαγωγή εθνικών εκλογών υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα ενίσχυε τη δημοκρατία. Θα κινδύνευε να τη διαστρεβλώσει. Πρόσφατη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου-που είναι στη διάθεση του υπογράφοντα και σε ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα- δείχνει ότι μόνο το 10% των Ουκρανών υποστηρίζει τη διεξαγωγή εκλογών πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Η πλειοψηφία του 59% λέει ότι οι εκλογές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να τελειώσει εντελώς ο πόλεμος. Το σύνταγμα της Ουκρανίας προβλέπει ότι οι κοινοβουλευτικές θητείες παρατείνονται κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου και ότι οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικά υπό τέτοιες συνθήκες. Αντικατοπτρίζει μια μακροχρόνια αναγνώριση ότι οι συνθήκες εν καιρώ πολέμου είναι ασυμβίβαστες με τον ελεύθερο και ισότιμο πολιτικό ανταγωνισμό.

Η διεξαγωγή εκλογών τώρα θα απαιτούσε την άρση του στρατιωτικού νόμου ενώ οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να πλήττουν μαζικά ουκρανικές πόλεις. Αλλά το επιχείρημα δεν τελειώνει με το καταστατικό. Σκεφτείτε έναν στρατιώτη που έχει αναπτυχθεί κοντά στο Kουπιάνσκ. Πριν από τον πόλεμο, ήταν εγγεγραμμένος σε ένα διαμέρισμα στη Μαριούπολη που δεν υπάρχει πλέον. Το κτίριο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Το γραφείο δημοτικών αρχείων βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Το εκλογικό του κέντρο είναι ερείπια. Πώς ψηφίζει; Σε ποια εκλογική περιφέρεια; Κάτω από ποια διοικητική αρχή;

Ή σκεφτείτε μια νεαρή γυναίκα που κατέφυγε στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2022 σε ηλικία 15 ετών. Μόλις έκλεισε τα 18 στο Μόναχο. Δεν έχει ψηφίσει ποτέ στην Ουκρανία. Είναι επίσημα εγγεγραμμένη σε μια πόλη στην οποία δεν μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια. Σύμφωνα με προπολεμικές ρυθμίσεις, η υπερπόντια ψηφοφορία απαιτούσε συμμετοχή σε πρεσβεία ή προξενείο. αλλά αυτα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Θα πρέπει η Γερμανία να φιλοξενήσει εκατοντάδες αυτοσχέδια κέντρα δημοσκοπήσεων; Ποιος επαληθεύει τα έγγραφα ταυτότητας, ιδιαίτερα όπου οι ρωσικές αρχές κατοχής έχουν επιβάλει με τη βία εναλλακτικούς διαβατηρίου; Το πιο βαθύ δίλημμα αφορά εδάφη υπό ρωσική κατοχή. Η Κριμαία, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα παραμένουν, σύμφωνα με το ουκρανικό συνταγματικό δίκαιο, αναπόσπαστα τμήματα του κράτους. Καμία τροπολογία δεν έχει τροποποιήσει το καθεστώς αυτό.

Ωστόσο, η Ουκρανία δεν μπορεί να διαχειριστεί τις εκλογές σε περιοχές που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις. Στο μεταξύ, οι αρχές κατοχής έχουν εξαναγκάσει τους κατοίκους να δεχτούν ρωσικά έγγραφα ταυτότητας. Ωστόσο, η Ουκρανία είναι επίσης ο πρωταρχικός στόχος των διαρκών ρωσικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο. Ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ήταν ένας ακαταμάχητος στόχος για το σαμποτάζ ή την παραπληροφόρηση.

Επιπλέον, ο ψηφιακός αποκλεισμός παραμένει πραγματικός ,όπως οι υπέργηροι , οι αγροτικές κοινότητες και όσοι δεν έχουν ασφαλή ηλεκτρονική συνδεσιμότητα. Εάν διεξαχθούν εκλογές ενώ εκατομμύρια δεν μπορούν να ψηφίσουν, ενώ οι περιοχές πρώτης γραμμής δεν μπορούν να φιλοξενήσουν με ασφάλεια εκλογικά τμήματα, ενώ οι στρατιώτες ψηφίζουν εντός άκαμπτων ιεραρχιών και οι πρόσφυγες κάνουν ουρά σε υπερφορτωμένα προξενεία, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να ικανοποιήσει τους φορμαλιστές στο εξωτερικό, αλλά διαβρώνει τη νομιμότητα στο εσωτερικό. Μια πρόωρη εκλογή θα μπορούσε να διασπάσει τη συνοχή εν καιρώ πολέμου, να ενθαρρύνει την αντίπαλη προπαγάνδα και να δημιουργήσει αμφισβητούμενα αποτελέσματα υπό συνθήκες ανασφάλειας.