Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την ευπιστία των Ελλήνων απέναντι στα fake news, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει η τάση αυτή στη δημόσια υγεία.