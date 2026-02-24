Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Αμυνταίου, με πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις Το φαινόμενο, που σημειώθηκε κοντά στο οδικό τμήμα Βαλτόνερα–Ανάργυροι (“Τρεις Γέφυρες”), οδήγησε σε υπερχείλιση υδάτων και καταστροφή της υποδομής. Στο σημείο έχουν σπεύσει μηχανικοί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προγραμματίσουν τις απαραίτητες επισκευές. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των υποδομών, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένονται να παραμείνουν δύσκολες τις επόμενες ημέρες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με το Δήμαρχο Αμυνταίου Γιάννη Λιάση αξιολόγησαν επί τόπου την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Επίσης επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο σημείο στη Γέφυρα Σωτήρα που όπως και συμφωνήθηκε στη χθεσινή σύσκεψη έχει ενισχυθεί ο αριθμός των μηχανημάτων έργου που επεμβαίνουν και αντιμετωπίζουν όπως αποδεικνύεται την κατάσταση.