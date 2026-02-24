Γύρω στις 12:00, το περιπολικό που τον μετέφερε πέρασε την κεντρική πύλη των δικαστηρίων, όπου και παραπέμφθηκε στη διαδικασία του αυτοφώρου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίστηκε ευδιάθετος και φορούσε γυαλιά ηλίου κατά την άφιξή του.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κηφισιά, όταν o γνωστός μάνατζερ αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας.Η στάση του προκάλεσε την καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να τρέχει με υψηλές ταχύτητες με το μικρό του όχημα τύπου Smart για απόσταση 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ertnews

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα. Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.