«Συνεχίζεται η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο, από την οποία απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι τα ακούμπησαν, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνόδευαν, οι οποίοι και θα μας έδιναν τις πληροφορίες για το πού πήγαν. Επίσης, λείπουν και μάρτυρες από την πλευρά της Interstar, οι οποίοι βρήκαν τα βίντεο δύο χρόνια μετά και προχώρησαν τη διαδικασία» είπε η κυρία Καρυστιανού. «Είναι δυνατόν να γίνεται μια δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή; Η μόνη λέξη που μου έρχεται είναι πως έχουμε μια δίκη-παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε, χωρίς όμως να σταματούμε να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις εκταφές, η κυρία Καρυστιανού είπε ότι «μια εισαγγελέας η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας, έχει στα χέρια της από τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, διαθέτει από εμάς τα υπομνήματα για το ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν, κι η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνει τις εκταφές όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, αλλά να κάνουμε DNA για το τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όχι στην Ευρώπη, ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην Κολομβία, ούτε πουθενά δεν θα γίνονταν τέτοια αίσχη. Κι ο Άρειος Πάγος, αντί να διορθώσει τα πράγματα, στηρίζει την εισαγγελέα, προφανώς γιατί όλα είναι ενορχηστρωμένα από ένα κακόβουλο αφεντικό που συνεχίζει να δίνει εντολές».

Πέρα από τη Μαρία Καρυστιανού, στη δίκη βρέθηκαν ο Πάνος Ρούτσι και ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα, Χρήστος. Στη Λάρισα για τη δίκη βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού.

Φλωρίδης: 52 από τους 57 συγγενείς δεν επιθυμούν να προχωρήσουν την διαδικασία εκταφής

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε την προσπάθεια κάποιων να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη με συγκεκριμένες πολιτικές επιδιώξεις που φάνηκαν από μια πλευρά για να φτιαχτεί ένα κόμμα».

Συμπλήρωσε ότι «από τη μία είχαμε κόμματα που υπάρχουν και οργάνωσαν αυτή τη συνωμοσία για να την εκμεταλλεύονται πολιτικά – άλλωστε ο Βελόπουλος δεν είναι ο βασικός εφευρέτης της θεωρίας του ξυλολίου; – και από την άλλη είναι πολιτικές δυνάμεις ή δικηγόροι που έχουν στήσει χορό πολιτικής εκμετάλλευσης».

Ο κ. Φλωρίδης συνέχισε λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού έχει κυκλοφορήσει ότι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα. Αποδείχθηκε ότι όσοι της ασκούσαν κριτική, ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα μπαίνοντας σε μια πολιτική διαμάχη, τελικά όλη αυτή η συνωμοσία που στήθηκε για την εκμετάλλευση του συναισθήματος του κόσμου, σύμφωνα με δηλώσεις της, οδηγεί στη δημιουργία ενός κόμματος. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, δεν είσαι πια στο απυρόβλητο».

Αναφερόμενος στις εκταφές που ζητήθηκαν από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, ο υπουργός εξήγησε: «Από την ώρα που διατάσσεται εκταφή, η διαδικασία είναι η εξής: καλούνται όλοι οι συγγενείς να δηλώσουν ποιοι θέλουν εκταφή. Από τους 57 δήλωσαν οι 9. Στη συνέχεια οι 4 αποσύρθηκαν. Ποια είναι τα βήματα που ορίζει ο νόμος; Ορίζονται ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οι 5 έχουν δικαίωμα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Οι ιατροδικαστές ορίζουν τον τρόπο και τα εργαστήρια για τις εξετάσεις».

Επιπλέον τόνισε ότι «η παραγγελία της εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Εάν τα εργαστήρια τα ελληνικά που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, τότε ζητείται η συνδρομή των εργαστηρίων του εξωτερικού, εκείνων που είναι πιστοποιημένα διεθνώς».