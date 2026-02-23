Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η κόρη του άνδρα στο Mega, ο 64χρονος την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν μόλις 7 ετών, στην Αλβανία, προσθέτοντας σοκαριστικές διαστάσεις στην υπόθεση.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές ερευνούν τόσο το περιστατικό της Κυψέλης όσο και τυχόν παλαιότερες κακοποιήσεις.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έζησε το κορίτσι. Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Και συνέχισε: «Του ανέφερα πριν καιρό πάνω στον τσακωμό ότι με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κι εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται, χωρίς να έχουν αποφέρει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Δείτε το βίντεο:





Κυψέλη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον 64χρονο που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ – Σοκάρουν οι εικόνες

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο 64χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται την ώρα που η ίδια απουσίαζε για εξωτερικές εργασίες να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε.

Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί, ο κατηγορούμενος είχε αποκτήσει σχέση οικειότητας με την οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Η γνωριμία του με τη μητέρα φέρεται να έγινε μέσω τοπικής ενορίας, ενώ κατά διαστήματα προσφερόταν να βοηθήσει σε καθημερινές ανάγκες, γεγονός που του είχε επιτρέψει να έχει πρόσβαση στο σπίτι.

Η ίδια αναφέρει ότι στη γειτονιά θεωρούνταν άνθρωπος «υπεράνω υποψίας», καθώς εξυπηρετούσε κατοίκους και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν.