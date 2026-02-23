Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα θα σας δώσει μεγάλη χαρά σήμερα. Θα δείτε φίλους, θα διασκεδάσετε, ίσως πάτε θέατρο ή σινεμά. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα επικοινωνήσετε, θα ανταλλάξετε ιδέες και θα περάσετε καλά.

ΤΑΥΡΟΣ: Η επιτυχία στους στόχους εξαρτάται από την επικοινωνιακή σας άνεση. Οι συνεργασίες που επιδιώκετε εδώ και καιρό οριστικοποιούνται, ενώ τα οφέλη τους είναι βραχυπρόθεσμα και εξαιρετικά. Κερδίζετε αναγνωρισιμότητα και φήμη.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ταξιδιάρικη θα είναι η διάθεσή σας ή θα ταξιδεύετε διανοητικά, ως αποφυγή της καθημερινότητας που έχει γίνει ρουτίνα πιεστική για σας. Ο Δίας από απέναντι σας ενισχύει αυτή τη διάθεση, ιδίως εσάς του τρίτου δεκαημέρου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ερωτισμός, αισθησιασμός και ερωτικές επιθυμίες, που ίσως είναι απραγματοποίητες, σας απασχολούν. Εχοντας, όμως, ανεβάσει ψηλά τον πήχη, ίσως είναι δύσκολο να κατασταλάξετε σε κάποιο πρόσωπο.

ΛΕΩΝ: Λειτουργείτε πολύ συναισθηματικά, έτσι ώστε να γίνεστε εύθικτοι και να τα παίρνετε όλα πολύ προσωπικά. Προστριβές και εντάσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αρκετά κουρασμένοι παρουσιάζεστε σήμερα και ίσως θα έπρεπε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Χαλαρώστε, ξεκουράστε το σώμα και το μυαλό κι αφήστε τα δύσκολα για άλλη μέρα.

ΖΥΓΟΣ: Συναισθηματικοί και ευπρόσιτοι θα είστε απέναντι σε όλους σήμερα. Ιδιαίτερα προς τα παιδιά σας, αν είστε γονείς. Θα σκύψετε στα προβλήματά τους και θα τους δώσετε χαρά και λύσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ζεστές στιγμές στο οικογενειακό περιβάλλον και τα αγαπημένα σας πρόσωπα είναι κοντά σας και σας δίνουν χαρά και αισιοδοξία. Οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν παρουσιαστεί θα είστε σε θέση να το λύσετε άμεσα και καίρια.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μικρά ταξίδια ή μετακινήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι γυναίκες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις σημερινές εξελίξεις. Οι επικοινωνίες επίσης. Αν σκοπεύετε να μετακομίσετε κάντε το ανεπιφύλακτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μια καλή οικονομική ανασκόπηση, ένας απολογισμός των εσόδων δεν θα έβλαπτε σήμερα. Μπορεί να ανακαλύψετε υποχρεώσεις που έχετε αμελήσει να τακτοποιήσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Συναισθηματικοί, ρομαντικοί και με διαθέσεις για αγάπες και έρωτες παρουσιάζεστε σήμερα. Θα δώσετε χαρά στον άνθρωπό σας και εκείνος απ’ τη μεριά του θα είναι πρόθυμος να μοιραστεί τα συναισθήματά του μαζί σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Να αποφύγετε να γίνετε έρμαια των ψυχολογικών επιρροών σας. Κυρίως να μην επιτρέψετε στην κακή σας ψυχολογία να επηρεάσει τις κινήσεις σας, που αφορούν σε πρακτικά ζητήματα.