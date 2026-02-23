Όπως μετέδωσε η ΕΡΤnews στην εκπομπή «UPDATE», με αυτή την τραγική εξέλιξη ολοκληρώνονται οι πολύωρες έρευνες των τελευταίων ημερών.

Η σορός παραλήφθηκε από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Από μια πρώτη εκτίμηση διαπιστώθηκαν εξωτερικές εκδορές και κάποιες κακώσεις, ενώ ο ιατροδικαστής θα καθορίσει αν ο θάνατος προήλθε από πτώση ή αν συνέβαλε και κάποιο παθολογικό αίτιο.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε οργανωμένη ανάβαση που διοργάνωσε ο Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιά στο Όρος Βελούχι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής το Σάββατο, σταμάτησε κοντά στην ψηλότερη κορυφή για να περιμένει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Υπήρχε συγκεκριμένο σημείο συνάντησης για την κατάβαση, όμως όταν οι υπόλοιποι ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους, ο 74χρονος δεν είχε φτάσει εκεί. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε αυτήν την περιοχή, οδηγώντας τελικά στον τραγικό εντοπισμό της σορού του.





Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο έμπειρος ορειβάτης αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, αναμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί και, παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού.

Τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν συνεχώς στο βουνό αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση για αρκετές ώρες και πολύ πυκνή ομίχλη, η οποία περιόριζε την ορατότητα σε μόλις 3 έως 5 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή συνέχιση των ερευνών.

Ποιοι συμμετείχαν στις έρευνες

Σήμερα το πρωί οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου υπό σαφώς βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να ερευνήσουν σε βάθος την ευρύτερη περιοχή και να εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 74χρονο.

Στο Βελούχι και τις 3 μέρες είχε στηθεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών από το Καρπενήσι, ειδικών ομάδων της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδας ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνέδραμαν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο Τάσος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς με μεγάλη εμπειρία στις αναβάσεις σε βουνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. «Δυστυχώς ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς ως «ο Καπετάνιος» πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π. – Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλη σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π …..καλη δύναμη— λυπημένος» γράφει στο facebook ένας από τους πολλούς φίλους του.

Άλλος φίλος του 74χρονου έγραψε τα εξής: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά. Έναν άνθρωπο για τον οποίο η κορυφή δεν ήταν ένας προορισμός, αλλά το σπίτι του.

Είχε το βουνό στην ψυχή του, και η ψυχή του ήταν μεγάλη σαν τις Άλπεις, άγρια σαν τις ελληνικές ραχοκοκαλιές και φωτεινή σαν τα χιόνια στα 2.313 μέτρα. Πριν λίγες μέρες, η καταιγίδα τον τύλιξε, αλλά εκείνος δεν χάθηκε. Απλά έμεινε εκεί που ανήκε. Στις αγκαλιές του βουνού, στις κορυφές που τόσο αγάπησε. Και αν το σώμα του αναπαύεται στα 200 μέτρα βάθος μιας παγωμένης ρεματιάς, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη. Ας είναι ελαφρύ το χιόνι που σε σκεπάζει και αιώνια η ανάμνηση των επόμενων βημάτων σου στις κορυφές»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον Τάσο Αναστασιάδη ενώ ανέβαιναν στην κορυφή στο Βελούχι. Όπως λέει μίλησε μαζί του για λίγο και συνέχισε ο καθένας τον δρόμο του. Μετά από λίγο είδε τον καιρό να χαλάει απότομα. Η περιγραφή του ορειβάτη στην ιστοσελίδα pezoporontas.com είναι συγκλονιστική: «Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν.

Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό. Ανταλλάξαμε ένα «γειά» και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του.

Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της.

Και τότε, όλα άλλαξαν. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο. Ο καιρός «έκλεισε» απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο. Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο «γειά» στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός».