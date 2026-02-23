Η ηγεσία της χώρας εκτιμά ότι οι παραχωρήσεις που ζητούνται συνιστούν μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος από ότι ο κίνδυνος ενός πολέμου. Οπως επισημαίνουν οι New York Times, αυτή η επικίνδυνη απόκλιση αντιλήψεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον καθιστά όλο και πιο εύθραυστες τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για το πυρηνικό και στρατιωτικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ, σύμφωνα με αναλυτές, η προοπτική νέας περιφερειακής σύρραξης μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη.

«Η αποφυγή του πολέμου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», επισημαίνει ο Σασάν Καρίμι, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και πρώην αναπληρωτής αντιπρόεδρος Στρατηγικής στην προηγούμενη ιρανική κυβέρνηση. «Κατά καιρούς, ένα κράτος μπορεί να σταθμίσει τη θέση του στην Ιστορία εξίσου ή και περισσότερο από τη βραχυπρόθεσμη επιβίωσή του».

Η κυβέρνηση Τραμπ αξιώνει τον μηδενισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν, κατά διαστήματα, θέσει επίσης ζήτημα περιορισμού της εμβέλειας των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και διακοπής της στήριξης της Τεχεράνης προς συμμαχικές πολιτοφυλακές στην περιοχή.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη, σε συνομιλίες που χαρακτηρίζονται ως ύστατη προσπάθεια συμβιβασμού πριν από ενδεχόμενη εντολή στρατιωτικού πλήγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εσωτερικών διαβουλεύσεων στην αμερικανική διοίκηση, εξετάζεται πρόταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «έξοδος» από την κρίση: η αποδοχή ενός περιορισμένου προγράμματος εμπλουτισμού, όχι όμως για στρατιωτική χρήση.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και με συγκέντρωση αναγνωριστικών και εναέριων ανεφοδιαστικών αεροσκαφών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «αναρωτιέται γιατί δεν έχουν ακόμη συνθηκολογήσει». Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε από την πλευρά του ότι, παρά την απειλή πολέμου, οι Ιρανοί «δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν» τις αμερικανικές προτάσεις.

Ο Αλί Βαέζ, διευθυντής στο International Crisis Group, εκτιμά ότι «η υποταγή στους αμερικανικούς όρους είναι για το Ιράν πιο επικίνδυνη από ένα νέο αμερικανικό πλήγμα». Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει επανειλημμένως διατυπώσει την άποψη ότι ο απώτερος στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ανατροπή του ιρανικού πολιτικού συστήματος.

Ο Ντάνι Σιτρονόβιτς, ειδικός του Atlantic Council, υποστηρίζει ότι, πέραν των στρατηγικών υπολογισμών, ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί «πυλώνα του ίδιου του καθεστώτος». Τυχόν υποχώρηση, προσθέτει, θα ισοδυναμούσε με υπονόμευση της ίδιας της ύπαρξής του.

Ενόψει μιας ενδεχόμενης αναμέτρησης, δύο είναι τα κρίσιμα ερωτήματα: εάν ένα αμερικανικό πλήγμα θα στοχεύσει έως και στην ανατροπή του καθεστώτος και κατά πόσον η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανταποδώσει με τρόπο που να καταστήσει τη σύγκρουση πολιτικά επώδυνη και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Φαρζίν Ναδίμι, αναλυτή άμυνας στο Washington Institute for Near East Policy, το Ιράν πιθανότατα θα επιχειρούσε να απορροφήσει περιορισμένα πλήγματα και να περιορίσει τα αντίποινα σε επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, όπως έπραξε και τον περασμένο Ιούνιο.

Περιφερειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θα επιχειρούσε να μιμηθεί την τακτική των Χούθι, των συμμάχων της στην Υεμένη. Το 2025, οι Χούθι εκτροχίασαν αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία που αποσκοπούσε στον τερματισμό των επιθέσεών τους κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, πλήττοντας κατ’ επανάληψη μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοία, περιλαμβανομένου αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Η τακτική αυτή κόστισε στην Ουάσιγκτον άνω του 1 δισ. δολαρίων και κατέληξε σε συμφωνία, αντί παρατεταμένης στρατιωτικής εμπλοκής.

Κατά τους αναλυτές, το Ιράν θα μπορούσε να επιδιώξει μια μακρά και αιματηρή σύγκρουση, με στόχο να πλήξει πολιτικά τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Αγνωστο παραμένει εάν η Τεχεράνη θα επιχειρούσε να στοχεύσει πετρελαιοφόρα που διέρχονται από στρατηγικά περάσματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, ή να ενεργοποιήσει τους Χούθι για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι που συνομιλούν με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι, εάν ο Τραμπ διατάξει πλήγμα, στόχος του θα είναι να κλονίσει την ιρανική ηγεσία επαρκώς ώστε να την εξαναγκάσει σε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό τους δικούς του όρους.

Πολλοί ειδικοί, ωστόσο, υπενθυμίζουν ότι το Ιράν δεν συνθηκολόγησε μετά την προηγούμενη σύγκρουση και, εφόσον επιβιώσει και από μια νέα, είναι πιθανό να πράξει το ίδιο. «Η αντίληψη ότι κάθε πόλεμος καθιστά το Ιράν πιο ευέλικτο ή διευκολύνει τη διπλωματία δεν είναι παρά αυταπάτη», καταλήγει ο κ. Βαέζ.

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν – ΗΠΑ: «Αν επιτεθούν στο Ισραηλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχουν φανταστεί», λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στην Κνεσέτ ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford έφτασε στη ναυτική βάση της Σούδας [εικόνες – βίντεο]

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο σε υπηρεσία, κατέπλευσε στην Κρήτη, όπως φαίνεται σε πρόσφατες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την ομάδα κρούσης του πλοίου να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, εξετάζοντας την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Φωτογραφίες του Reuters και άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροπλανοφόρο να προσεγγίζει τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, πιθανώς για στάση ανεφοδιασμού στη βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ που λειτουργεί εκεί.